OL - Mercato : Diomandé pour remplacer Solet à Salzbourg ?

Sinaly Diomandé et Corentin Tolisso (OL) face à Brest en septembre 2023 (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Relégué dans la hiérarchie des défenseurs, Sinaly Diomandé est toujours à l’OL. Néanmoins, le défenseur ivoirien ferait toujours l’objet d’un intérêt de Salzbourg, qui risque de perdre Oumar Solet.

Un Lyonnais pour remplacer un ancien de la maison à Salzbourg ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais du côté du club autrichien, la perspective de perdre Oumar Solet cet hiver est bien réelle. Le défenseur plait en France et récemment à Naples et cela pourrait bien signer la fin de son aventure avec le RB Salzbourg. Un départ qui ferait les affaires de l’OL qui possède un intéressement sur une future plus-value, mais qui pourrait aussi débloquer le cas Sinaly Diomandé. D’après Foot Mercato, le défenseur ivoirien fait toujours partie des pistes étudiées par le club autrichien comme ce fut le cas l’été dernier. Une offre devrait d’ailleurs bientôt arriver sur les bureaux de la direction de l’OL. Correspondra-t-elle aux sept millions d’euros espérés pour Diomandé ?

0 minute sous Pierre Sage

Ce dernier pourrait bien profiter des suspensions de Jake O’Brien et Duje Caleta-Car contre Bergerac pour pourquoi pas retrouver un peu de temps de jeu si Pierre Sage décide de repasser à une défense à trois. Depuis l’arrivée du technicien français sur le banc de l’OL, Sinaly Diomandé est l’un des grands perdants. Il a eu beau être sur le banc contre Pontarlier et Le Havre, le défenseur n’a plus joué depuis le 26 novembre dernier contre Lille, pour la dernière de Fabio Grosso. Depuis, Sage a clairement montré qu’il ne comptait pas forcément sur lui et l’arrivée d’Adryelson n’a rien arrangé.