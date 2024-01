Oumar Solet lors de Milan AC – RB Salzbourg. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

L'ancien défenseur de l'OL, qui évolue au RB Salzbourg, est sur les tablettes de Naples qui négocie avec son club autrichien de Salzbourg.

Oumar Solet, arrivé dans la capitale des Gaules en 2018, n'a pas eu vraiment l'opportunité de faire ses preuves au sein de l'équipe première. Il n'a disputé que deux rencontres en Ligue 1 jusqu'à son départ au RB Salzbourg en 2020. À l'époque, il était devenu, à 18 ans et 343 jours, le plus jeune défenseur lyonnais à débuter en L1 depuis un certain... Samuel Umtiti.

Le jeune défenseur de 23 ans a, en revanche, pu démontrer ses qualités défensives avec le club autrichien. Recruté pour 4,5 M€ à l'été 2020, il a désormais l'expérience de la Ligue des champions, avec 12 rencontres disputées depuis 3 saisons et demie.

En fin de contrat en 2025

Valeur sûre de Salzbourg, l'ancien Gone a tapé dans l'œil du club napolitain, mal en point dans son championnat (8e après 20 journées). Le Napoli veut recruter en défense et le profil de l'ancien international français U20 (1,92 m) intéresse l'ancien club de Rudi Garcia, limogé en novembre dernier. L'Équipe indique que les Napolitains ont entamé des négociations avec leurs homologues autrichiens pour Solet, dont le contrat expire en 2025.

En cas de transfert, l'OL pourrait faire une belle affaire financièrement. Comme nous l'écrivions en début d'année, le club lyonnais avait intégré un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value. Son transfert est estimé, selon le site spécialisé TransferMarkt, à 17 millions d'euros.