Fin du partenariat entre l’OL et le Dakar Sacré-Coeur

Après dix ans de collaboration, l’OL a annoncé la fin de son partenariat avec le Dakar Sacré-Cœur. Les premiers échanges avec le club sénégalais remontent à 2015 et la collaboration avait été prolongée une dernière fois en 2023.

C’est une page qui se tourne dans les partenariats de l’OL. Ce mercredi, le club lyonnais a informé que la collaboration avec le Dakar Sacré-Cœur prenait fin. Renouvelé en décembre 2023, le contrat arrivait à son terme en juin 2025 et l'OL ne l'a donc pas prolongé. Cela vient mettre un terme à dix ans de coopération avec la structure sénégalaise, qui profitait de l’expertise de certains formateurs lyonnais. Les voyages au Sénégal étaient nombreux, avec Julien Négri comme manager de la cellule internationale. Il y avait d’ailleurs eu une nouvelle mission de formation à Dakar fin 2024.

akarAucun joueur avec des minutes en Ligue 1

Toutefois, après dix ans de collaboration, l’OL et le Dakar Sacré-Cœur vont donc prendre des chemins différents. Au cours de cette décennie, plusieurs joueurs sénégalais ont intégré le club lyonnais. Néanmoins, aucun n’a réussi à se faire une place dans le groupe professionnel et n'a joué une minute en Ligue 1. Abdoulaye Ndiaye a dû mettre les voiles vers Brest pour goûter à l’élite française. Avec Pierre-Antoine Dorival et Fallou Fall, présents dans l’équipe réserve de Gueida Fofana, il reste une possibilité de voir ce partenariat devenir fructueux. Mais, c’est avant tout le DSC qui a profité du savoir-faire lyonnais. À noter que Philippe Eullaffroy, ancien directeur technique à Dakar, a rejoint les rangs de l’Académie pour devenir responsable de la méthodologie, poste occupé naguère par Pierre Sage.