Mercato : l’OL et Corentin Tolisso ont-ils intérêt à se séparer ?

Sous contrat pour deux saisons avec l’OL, Corentin Tolisso serait courtisé par Manchester United. Le club peut-il vraiment se passer des services du milieu, cadre du vestiaire lyonnais ?

NON

Après Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, ce serait un nouveau coup dur pour les supporters de l'OL. Quand l'ADN lyonnais doit redevenir en partie au centre du projet qui se dessine, perdre Corentin Tolisso serait aussi perdre encore un peu plus de l'identité du club. Bien évidemment, cela ne fait pas tout. Toutefois, le club essuie assez de critiques ces derniers mois sur cette perte, liée en grande partie au passage de John Textor, pour que ce point ne soit pas pris en considération. Mais pour ce qui est de l'aspect sportif, voir Tolisso mettre les voiles a tout d'une grosse perte. Derrière Cherki et peut-être même devant pour certains, le milieu a livré une saison XXL l'an passé, qu'il serait difficile de pouvoir s'en passer. Il y avait un OL avec Tolisso et un OL sans et le différentiel était énorme. Il le serait d'autant plus pour la saison à venir, car d'autres joueurs ont quitté le navire et ne sont plus là pour cacher les manques.

Un leadership qui compte dans le vestiaire

À 100% et dans ce rôle de box-to-box, le numéro 8 est indispensable. Encore plus avec le brassard de capitaine désormais. "Il faut garder une certaine ossature avec des joueurs cadres et des piliers de l’effectif. Il y a des joueurs dont on ne peut pas se passer. Aujourd’hui, Corentin Tolisso coûte très cher, mais il faut qu’il reste, assure Nicolas Puydebois. Il a son expérience, son aura et il faut mettre autour de lui des joueurs qui vont en profiter. Il y a des postes stratégiques, sur lesquels tu ne peux pas tenter des paris pour avoir des ambitions." L'entrejeu a été assez pointé du doigt pour perdre sa valeur la plus sûre. De son côté, Corentin Tolisso a-t-il intérêt à quitter l'OL ? Dans un an se joue la Coupe du monde 2026. Il ne semble plus si loin de retrouver les Bleus et étant le chef de file de cet OL certes "new-look" mais toujours européen, il a une carte à jouer.

OUI

Personne ne s'en cache, il y a un plan d'austérité qui pointe le bout de son nez à Décines. Michael Gerlinger a beau assurer que le projet sportif restait ambitieux, la discipline financière ne peut que passer par une réduction de la masse salariale. Tout le monde sait que Corentin Tolisso a désormais un des trois plus gros salaires de l'OL. À choisir, le club lyonnais préférerait se délester de Jordan Veretout ou Nemanja Matic. Mais, le cas de l'international français reste forcément sur la table, au fil des semaines et des départs ou non. Entre Tolisso et l'OL, personne ne va certainement vouloir prendre de décisions sur le sujet. Une bonne chose et une mauvaise à la fois.

Du côté du joueur, la saison dernière a forcément été positive personnellement avec ce retour à 100% physiquement et l'impression de redevenir le Corentin Tolisso de 2017. Logiquement, sa cote est remontée sur le marché des transferts et l'intérêt de Manchester United n'est pas anodin. À 30 ans, bientôt 31, le milieu sait qu'il a la possibilité de signer un dernier gros contrat dans un grand club européen. Les Red Devils ne sont plus le mastodonte des années 2000, mais il reste l'attrait de la Premier League et même sans coupe d'Europe, difficile de rivaliser avec cette concurrence. En conclusion, force est de constater qu'il n'y aura finalement pas forcément de bons et de mauvais choix...