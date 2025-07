OL - Mercato : Veretout vers un départ au Qatar

Jordan Veretout (OL) et Lenny Yoro -Manchester United) (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Parmi les salaires les plus imposants de l’effectif de l’OL, Jordan Veretout est l’un des candidats à un départ cet été. Une porte de sortie se dégagerait du côté du Qatar.

D’ordinaire, il y a la grande braderie à la boutique de l’OL. Les supporters en profitent pour faire leurs emplettes. Cet été, c’est avant tout dans l’effectif de Paulo Fonseca que la braderie se prépare. En attente de savoir si le club évoluera en Ligue 1 ou Ligue 2, Michele Kang et Michael Gerlinger préparent un régime sec afin de ramener une situation économique loin du rouge et plus proche du vert. Cela ne se fera pas en un claquement de doigts et l’un des dossiers les plus urgents est de réduire la masse salariale. Nemanja Matic ne sera pas retenu, pas plus que Jordan Veretout. Cela tombe bien, le milieu français aurait trouvé un terrain d’entente avec Al-Arabi SC.

Une bonne opération salariale

Arrivé à l’OL en septembre dernier, Veretout fait partie des plus gros salaires du club lyonnais. Il fait donc partie des candidats à un départ durant l’été. Face à ce postulat, l’international français aurait trouvé un accord avec le club qatari sur la base d’un contrat de deux ans, d’après RMC. Reste désormais à s’accorder avec l’OL. Avec une seule année de contrat à honorer, Jordan Veretout ne devrait pas rapporter beaucoup au club lyonnais. Al-Arabi SC, où évoluent les anciens Parisiens Abdou Diallo et Pablo Sarabia, ne souhaite de toute façon pas casser sa tirelire. Dans l’opération, l’OL cherche avant tout à se débarrasser d’un gros salaire.