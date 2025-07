En ce jour d’ouverture du mercato estival, l’OL Lyonnes a officialisé l’arrivée d’Ashley Lawrence. La latérale canadienne débarque en provenance de Chelsea.

Le mercato estival n’est ouvert que depuis quelques heures, mais l’OL Lyonnes a décidé de ne pas chômer. En ce 1er juillet 2025, le club lyonnais tient la quatrième recrue de son été. Après Jule Brand, Marie-Antoinette Katoto et Ingrid Engen, les Fenottes enregistrent une arrivée défensive. Ce mardi, Ashley Lawrence a signé jusqu’en juin 2028 avec l’OL Lyonnes. La latérale débarque en provenance de Chelsea et fait son retour en Première Ligue. Elle avait quitté le championnat il y a deux ans, après avoir évolué pendant six ans au PSG. À 30 ans, la Canadienne va apporter un peu de son expérience à un effectif qui a connu une certaine cure de rajeunissement ces dernières semaines.

Vers un départ de Carpenter

Cette arrivée de Lawrence annonce très vraisemblablement le départ à venir d’Ellie Carpenter. Avec encore une année de contrat, l’Australienne fait partie des petits papiers de Chelsea et les deux clubs se dirigent donc vers un échange avec deux opérations séparées. A Londres, Carpenter retrouverait Sonia Bompastor, son ancienne coach à l’OL Lyonnes, mais surtout sa femme, Daniëlle van de Donk qui s’est récemment engagée avec le London City Lionesses, propriété de Michele Kang.