Face à l'intérêt de Chelsea pour Ellie Carpenter, l'OL Lyonnes aurait pris des renseignements autour d'Ashley Lawrence, qui évolue actuellement dans le club londonien. Les deux formations vont-elles faire affaires dans les semaines à venir ?

Elle a beau n'avoir que 25 ans, elle a déjà derrière elle une solide expérience. Internationale précoce avec les Matildas, Ellie Carpenter fait presque figure d'ancienne dans le groupe de l'OL Lyonnes avec les différents changements opérés ces dernières années. Arrivée entre Rhône et Saône en 2020, la latérale a vu du pays et a bien rempli son armoire à trophées. De quoi lui faire prendre conscience qu'une nouvelle aventure ne serait pas de refus ?

La question se pose chez l'Australienne, d'autant plus avec l'annonce du départ de Daniëlle van de Donk, qui n'est autre que sa compagne et qui va évoluer loin de Décines après trois saisons avec les Fenottes. Le choix sportif va-t-il se faire avec une donnée supplémentaire en jeu ? Peut-être bien, mais c'est avant tout la joueuse et son profil qui plaisent sur le Vieux Continent. Ciblée en Espagne et en Angleterre, Carpenter plairait à Chelsea et son ancienne coach, Sonia Bompastor.

Six ans au PSG et 178 matchs

L'intérêt londonien est réel et pourrait bien donner lieu à un échange entre les deux clubs. En effet, comme révélé par Le Parisien, la direction de l'OL Lyonnes aurait profité de cet intérêt pour sonder le marché à Chelsea. En ligne de mire ? Ashley Lawrence qui évolue au poste de... latérale droite. L'internationale canadienne (29 ans) connait plutôt bien la France puisqu'elle y a évolué pendant six saisons du côté du PSG (2017-2023). Après deux saisons à Londres, peut-elle se laisser séduire par un retour en Première Ligue ? Si la réponse est positive, le contingent d'anciennes Parisiennes ne cesserait d'augmenter au sein des Fenottes. Lawrence pourrait notamment retrouver Marie-Antoinette Katoto et Korbin Albert, annoncées à Lyon cet été.