Avec Moreira, l’OL confirme sa stratégie sur le mercato

Afonso Moreira, avec le Sporting Portugal (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)

En misant sur Afonso Moreira, l’OL fait le choix d’un pari sur un jeune joueur avec peu d’expérience. Dans la situation économique actuelle, le club a confirmé vouloir miser sur des jeunes joueurs prometteurs.

Le mercato estival de l’OL est enfin lancé ! Il l’était déjà dans le sens des départs avec Rayan Cherki début juin. Mais les supporters lyonnais attendaient encore l’arrivée d’une recrue. C’est chose faite depuis mardi soir et la signature d’Afonso Moreira. L’ailier débarque du Sporting Portugal et s’inscrit dans la durée avec la formation lyonnaise. Il a signé jusqu’en juin 2029 dans la capitale des Gaules. Il faudra certainement se montrer patient avec le Portugais, qui n’a que 20 ans et surtout qui n’affiche que trois matchs au haut niveau. Un pari sur l’avenir, ce qui semble être la stratégie de l’OL pour les mercatos à venir.

Réussir des coups comme autrefois

Ce n’est pas une surprise. La situation économique du club pousse à la jouer malin avec des coups à bas coût et pourquoi pas la bonne surprise de voir des recrues exploser. Avec Afonso Moreira, l’OL tient sa première recrue et l’ailier ne devrait pas être la dernière. Avec une stratégie bien définie par la direction rhodanienne : miser sur des jeunes pour tenter de redresser la situation sportive et financière. "L'arrivée d'Afonso Moreira s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’Olympique lyonnais de construire l’avenir en misant sur des jeunes profils prometteurs", peut-on lire sur le communiqué d’arrivée du nouveau joueur de l’OL qu’est Moreira. La venue de Ruben Kluivert devrait renforcer ce changement de cap.