Mercato : l’OL va dépenser trois millions d’euros pour Kluivert

Ruben Kluivert, joueur de Casa Pia (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / NurPhoto via AFP)

Sur la piste d’un défenseur central, l’OL a jeté son dévolu sur Ruben Kluivert. Le Néerlandais est attendu pour signer un contrat de cinq ans, alors que le club lyonnais devrait débourser un peu plus de trois millions d’euros.

Deux recrues bientôt officialisées par l’OL ? C’est en substance ce qui semble se tramer en coulisses ces dernières heures et même ces derniers jours. En plus d’Afonso Moreira, déjà présent à Décines et qui attend le feu vert pour s’engager, le club lyonnais devrait bientôt officialiser l’arrivée de Ruben Kluivert. Le Néerlandais est attendu à Lyon pour s’engager pour cinq saisons, comme révélé par le Telegraaf et confirmé ce lundi par L’Equipe. Pour s’attacher les services du défenseur en provenance de Casa Pia, l’OL devrait débourser une somme légèrement supérieure à trois millions d’euros, d’après nos confrères.

Un renfort défensif ciblé

Un montant dans la lignée des restrictions infligées au club et qui poussent donc à devoir recruter malin. À 24 ans, Ruben Kluivert devrait donc être l’une des deux premières recrues estivales de l’OL. Il viendra renforcer un secteur défensif qui a été largement décrié la saison passée et perpétuera la tradition de la famille. Après son père Patrick à Lille et son frère Justin à Nice, il deviendrait le troisième à évoluer en Ligue 1.