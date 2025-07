Après dix ans de collaboration, l’OL et le Dakar Sacré-Cœur ont mis fin à leur partenariat. Un commun accord, alors qu’une relation de confiance et d’échange s’était construite depuis une décennie.

Ce n’était pas un marqueur de l’identité de l’OL, mais depuis dix ans, le Dakar Sacré-Cœur avait clairement pris sa place dans le quotidien du club lyonnais et presque inversement quand il s’agissait de parler des partenariats lyonnais. Depuis quelques jours, c’est un partenaire historique qui a quitté le navire, d’un commun accord entre les deux parties. Signé en 2015, le partenariat entre l’OL et le DSC était le plus ancien et avait été renouvelé à plusieurs reprises. La dernière fois en 2023, suite à un séjour de Vincent Ponsot au Sénégal et pour une durée de deux saisons, qui faisait étirer l’affaire sur une décennie.

Elle n’ira pas plus et ce n’est pas la faute de John Textor pour une fois, même s’il n’en est pas très loin. Si les partenariats ont été pointés du doigt ces derniers mois, notamment par les clubs partenaires, la fin de la collaboration découle avant tout d’un constat que les évolutions des deux structures n’étaient plus forcément les mêmes pour installer un nouveau cadre. Pierre-Antoine Dorival et Fallou Fall, débarqués à l’Académie à l’été 2024, seront donc les derniers éléments à avoir profité du pont entre le Sénégal et la France.

Des retombées pour les deux clubs

Ils sont nombreux à l’avoir franchi au cours de la descente. Une petite dizaine (8) au total pour un bilan famélique au sein de l’équipe première de l’OL. Aucune minute jouée en professionnels en attendant les deux rescapés, avant tout présents avec la réserve pour le moment. Un échec sportif à première vue, mais du côté de Dakar, on pointe certaines belles évolutions comme celle d’Abdoulaye Ndiaye, qui n’a pas eu sa chance à l’OL, mais qui a disputé la Ligue des champions avec Brest.

Cela a permis au club lyonnais d’empocher quelques millions d’euros. Ou encore Pathé Mboup, passé par le RWDM Brussels et à Pau depuis deux saisons. Toutefois, le bilan reste assez limité de ce côté. Mais est-il vraiment le but premier ? Bien évidemment, l’OL et le Dakar Sacré-Coeur auraient forcément voulu faire fructifier ce partenaire avec de vraies réussites entre Rhône et Saône. Un peu à l'image de ce qu'avait réussi à construire le FC Metz avec Génération Foot. Mais pendant dix ans, c’est avant tout l'humain qui a été au coeur de la stratégie, notamment pour favoriser le développement du football africain.

Une stratégie sur l'humain et le partage

Dans la capitale sénégalaise, on ne cache pas l’apport considérable qu’a eu l’OL dans l’essor de la formation au DSC, devenant ainsi une des plus réputées du pays. Après avoir mis en place la conception de ce centre de formation, le club lyonnais, à l’image de Julien Négri sur les dernières années, a multiplié les échanges et les voyages pour installer les bases de la formation et de sa méthodologie. Le savoir-faire à la lyonnaise s’est exporté au delà des frontières françaises. Hasard du destin, c’est d’ailleurs Philippe Eullafroy, ancien directeur technique à Dakar, qui va prendre en main la méthodologie au sein de l’OL Académie à la rentrée. Preuve que ce partenariat n’était pas seulement à sens unique.

Avec Eullafroy et Martin Fabre, passé également par le Sénégal, il y aura toujours un peu de Dakar-Sacré Coeur à l’OL. Dix ans de partage, dix ans d’échanges et pas uniquement footballistiques. Les deux voyages initiatiques organisés avec les U16 des équipes masculines et féminines de l’OL en 2023 et 2024 ont mis en pleine lumière ce qui a fait le succès de ce partenariat : l’humain, la richesse culturelle et footballistique de deux pays et des souvenirs à jamais.