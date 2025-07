OL - Villefranche (1-0) : Louis-Jean et Congré ont assisté au match

En observateurs avertis, Matthieu Louis-Jean et Daniel Congré ont assisté à la rencontre amicale entre l'OL et Villefranche samedi. Les deux dirigeants auront bien du travail dans les semaines à venir.

Comme tout le club, les deux hommes ont vécu un été bien mouvementé. Alors samedi, autour du terrain du GOLTC, ils devaient être heureux de pouvoir assister à une rencontre de l'OL, en profitant de l'occasion pour faire un point sur le groupe. Matthieu Louis-Jean et Daniel Congré étaient présents pour observer le duel entre les Lyonnais et Villefranche (1-0).

En plein mercato

Respectivement directeur technique et coordinateur sportif des Rhodaniens, les deux hommes ont sans doute énormément de travail actuellement. Le premier tente, avec des moyens forcément limité, de construire une formation suffisamment compétitive pour la Ligue 1 et la Ligue Europa. Avec des pistes dans les cartons, comme le soufflait Paulo Fonseca après le match de ce week-end.

Le second est au plus près de l'effectif. Il a surtout dû digérer l'épisode du mois de juin, après un passage à l'hôpital de Montpellier suite à une blessure au thorax à l'arme blanche. Après plusieurs jours de repos, le voilà visiblement rétabli et en mesure de reprendre ses fonctions.