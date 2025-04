Invité de Tant qu'il y aura des Gones lundi, Matthieu Louis-Jean s'est confié en longueur sur le recrutement de l'OL, mais aussi sur le modèle du club et sur ses méthodes.

Durant une heure, Matthieu Louis-Jean a évoqué de très nombreux sujets dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Du match face à Strasbourg (4-2), aux objectifs de fin de saison, en passant par le rôle de Daniel Congré, la formation et bien sûr, le recrutement. En tant que directeur technique, il s'agit de sa tâche principale, une mission pour laquelle il est épaulé par une cellule dédiée.

Dans un premier temps, il a présenté ses collaborateurs et les prérogatives de chacun. "Benjamin Charier a pris la tête de la cellule. Il était coordinateur, donc c'était naturel de prendre ce poste. Nous avons quatre recruteurs et un responsable de la data. Je considère que c'est suffisant, a-t-il affirmé. Chaque scout est garant d'un secteur, puis on croise nos rapports, avec en aide la date et des évaluations pour finir le processus. J'y suis d'ailleurs en ce moment, je vais voir certains joueurs que l'on a ciblés. Tout ce qui touche au sportif, c'est moi qui aie le mot de la fin."

"Il faut trouver le bon équilibre pour construire l'effectif"

Interrogé sur le fameux "trading", qui consiste à miser sur des prospects pour les céder plus chers, le dirigeant rhodanien a détaillé la position de l'Olympique lyonnais. "Le football moderne a évolué. On essaye de maîtriser certains paramètres, mais pas tous. Il y a une partie du business modèle qui fait que l'on doit vendre, c'est comme ça, a-t-il reconnu. Le club l'a toujours fait, mais pour cela, il faut des éléments de qualité. Concernant les jeunes, on sait qu'Ernest (Nuamah), Malick (Fofana), Thiago (Almada), Tanner (Tessmann) rapporteront une plus-value importante. Mais nous, on souhaite les conserver le plus longtemps possible. La priorité, c'est la performance, et pour cela, il nous faut des joueurs forts. On doit trouver le bon équilibre avec l'expérience dans la construction de l'effectif."

Un travail collaboratif

Toutes ces composantes entrent dans la réflexion au moment de la période des transferts. "On recrute par rapport à ça, mais aussi en fonction du coach, du projet de jeu, de la philosophie... Nous travaillons ensemble en amont, a expliqué l'ancien footballeur de Nottingham Forest. Nous définissons les critères, après, nous sommes chargés d'orienter. On échange aussi avec la direction, dont John (Textor), car c'est lui qui finance tout ça. Ça se passe bien en général."

En plus des atouts d'un sportif sur le terrain, Matthieu Louis-Jean confirme que "sa mentalité est partie prenante des critères de recrutement. Le vestiaire est important, c'est avec un groupe soudé que l'on gagne des compétitions. On veut aller dans cette direction. Mais nous devons aussi nous adapter à l'ADN de l'OL, qui pratique un football protagoniste, technique, tourné vers l'attaque. On se fie à tout ça", a-t-il développé.

L'implication de Textor au mercato ? "Plutôt positif", estime Louis-Jean

Et qu'en est-il de John Textor, que l'on dit très, voire trop impliqué dans les différents recrutements de ses équipes ? "Je n'ai jamais trouvé qu'il avait cette ingérence-là. Le club s'est structuré avec les arrivées de Michael Gerlinger (directeur global du football à Eagle Football), de Laurent Prud'homme (directeur général), de Rick Cost (directeur de la performance)... On avance, on se développe. Maintenant, notre propriétaire est impliqué, passionné, nous échangeons énormément, a confié le dirigeant lyonnais. Je trouve ça enrichissant d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, qui vous met au défi, c'est plutôt positif."

Le rôle de la data est aussi venu alimenter les débats dans TKYDG. "Ce n'est pas elle qui choisit une recrue, par contre, elle peut venir au soutien. Nous avons un monde qui est ouvert à tous les championnats [...] Parfois, cet outil te permet d'avoir les prémisses des qualités d'un footballeur, a justifié le directeur technique de l'OL. On peut aussi savoir s'il est en progression ou pas. C'est important de l'utiliser."

Des investissements plus ciblés désormais ?

Enfin, Matthieu Louis-Jean a exposé son procédé sur le marché des transferts, et ajouté que le club partait sur une stratégie différente désormais. "Il faut être proactif. Lors d'un recrutement, plus tu es en avance sur le dossier, plus tu as des chances de le boucler. Ensuite, cela dépend des critères. A l'hiver 2024, nous avions énormément investi pour le maintien. À présent, les mercatos vont être plus ciblés, a-t-il glissé. On sait qu'on a certains besoins à des postes précis, car on souhaite garder une colonne vertébrale. On veut tout de même apporter des qualités bien spécifiques à l'effectif." Reste à voir comment cela se matérialisera cet été.