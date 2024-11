OL : Benjamin Charier promu responsable du recrutement

Nouveau directeur technique de l'OL, Matthieu Louis-Jean a fait un point sur le nouvel organigramme. Anciennement à la cellule data, Benjamin Charier, passe responsable du recrutement.

Attendue depuis plusieurs semaines, la restructuration de l'OL a officiellement été confirmée ce mardi. Matthieu Louis-Jean est le nouveau directeur technique, Daniel Congré arrive en tant que coordinateur sportif, et on apprend également que le poste de responsable du recrutement a un nouveau représentant.

Toujours en charge du mercato

Arrivée à l'été 2023, Benjamin Charier était auparavant intégré à la cellule "data" de l'Olympique lyonnais. Il est désormais promu à un rôle plus important. "Nous prenons des décisions ensemble en confrontant nos expériences et idées. Le faire seul me semble être un fonctionnement désuet en plus d’être risqué [...] Benjamin sera en charge de la gestion quotidienne et opérationnelle du scouting, mais aucun joueur ciblé mis en avant par la cellule ne sera recruté sans que je l’observe, a précisé Louis-Jean dans un entretien aux médias du club. Il n’y aurait pas de sens pour moi de définir une stratégie sans participer à sa mise en pratique. Je continuerai ainsi de gérer le mercato."

Le dirigeant rhodanien, qui a donc pris du galon suite à cette réorganisation, a aussi évoqué la venue de Congré. "Il s’est tout de suite inscrit dans la culture de la performance, de l’excellence, qui est importante à nos yeux. C’est une personne de grande qualité, dès la fin de sa carrière, il a choisi de se former sur de nombreux domaines comme la préparation mentale. C’est ce qui nous a plus impressionnés, a-t-il apprécié. Il est curieux, veut comprendre, et progresser. On sent que c’est la personne appropriée pour aider ce groupe."