Sauf retournement de situation improbable à l'heure actuelle, Daniel Congré occupera le rôle de coordinateur sportif de l'OL. Son profil est en accord avec ce que souhaitait le club.

Avant d'évoquer la venue de Daniel Congré, il faut d'abord préciser que rien n'est officiellement bouclé, même si l'hypothèse est aujourd'hui très probable que devienne le coordinateur sportif de l'OL. Sa venue au sein de l'organigramme intervient un peu plus d'un mois après la mise à pied de David Friio, ancien directeur sportif. Mais l'ex-défenseur central ne récupérera pas son rôle, ni son titre.

Si la signature est effective, il aura surtout pour mission de faire le lien entre le staff et les dirigeants du club. Décrit comme une personne intelligente et respectée dans le microcosme du football, celui qui est passé durant sa carrière par Toulouse (2004-2012), Montpellier (2012 - 2021) et Dijon (2021-2024) ne sera en revanche pas du tout impliqué dans le mercato.

Après sa carrière, il a entamé une formation de préparateur mental

Perçu comme une ressource, il comblera aussi une autre lacune observée à l'Olympique lyonnais depuis plusieurs années, la préparation mentale. Fin connaisseur dans ce domaine, ainsi que dans celui de la nutrition. Il a d'ailleurs entamé à l'issue de sa carrière professionnelle une formation sur l'aspect mental, une pratique qu'il a lui-même expérimentée au cours de sa carrière.

Voilà les tâches qui lui seront attribuées. En revanche, Congré ne sera pas amené à intervenir dans les médias. Entendra-t-on plus Matthieu Louis-Jean, le directeur de la cellule de recrutement ? C'est une éventualité, même si ce dernier n'est pas un adepte des prises de parole publiques. Mais il prendra néanmoins plus de point au sujet des transferts, pour lesquels il fermera un quatuor de décideurs avec John Textor, de Michael Gerlinger, actuel directeur global du football d'Eagle Football et Pierre Sage. L'entraîneur de l'OL n'aura aucun compte à rendre au futur probable coordinateur sportif.

Correspond au profil voulu par l'OL

Par son profil, Congré coche les cases recherchés par Textor et les dirigeants suite à l'expérience plus que contrastée avec Friio. "Nous souhaitons renforcer la direction au soutien des joueurs. Ce serait plus qu'un qui connaît bien le football, le métier d'entraîneur afin de le soutenir... Ce ne sera donc pas typiquement un directeur sportif", avait expliqué l'Américain. On ajoutera que sa venue contribuera à sortir du contexte lyonno-lyonnais parfois reproché au club.