OL Lyonnes : on en sait plus sur la nouvelle Coupe LFFP

Les joueuses de l’OL fêtant le but de Selma Bacha contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L'organisation de la future Coupe de la LFFP se précise. L'OL Lyonnes entamera la compétition en quarts de finale.

Voilà un nouveau titre à décrocher pour l'OL Lyonnes la saison prochaine. Comme annoncé depuis plusieurs mois, les équipes professionnelles féminines vont prendre part en 2025-2026 à la Coupe de la LFFP. Un tout nouveau tournoi, mais que les Fenottes n'entameront pas de suite.

Ce samedi matin, lors d'assemblée générale de la Fédération français de football, les contours de l'épreuve ont été officialisés. Information la plus importante, les écuries européennes, dont les Rhodaniennes font bien évidemment partie, comme le PSG et le Paris FC, entreront plus tard dans la compétition.

Trois matchs pour un titre

Rendez-vous pour elles directement en quarts de finale. Vous l'aurez compris, il ne restera plus que trois étapes avant de glaner le trophée. Car les affiches de la phase à élimination directe se jouent sur un match sec.

Auparavant, les neuf clubs de Première Ligue et les douze de Seconde Ligue tenteront de se qualifier grâce à la phase de poules. Nous retrouverons cinq groupes géographiques de quatre ou cinq formations. Les cinq premiers obtiendront leur billet pour la suite.

On connaît également le calendrier de cette future coupe. La première partie se déroulera du 13 septembre 2025 au 7 janvier 2026. Les quarts de finale sont prévus le mercredi 4 février. Les demi-finales se joueront le samedi 14 février, et la finale le samedi 14 mars.