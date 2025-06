Les championnes de France en titre connaissent leur calendrier en 2025-2026. Reprise des hostilités le week-end du 6 et 7 septembre.

Ce sont des Fenottes nouvelle version que nous retrouverons à la reprise le 21 juillet prochain. Dans un peu plus d'un mois, Jonatan Giraldez dirigera sa première séance en tant qu'entraîneur de l'OL Lyonnes. Les dirigeants ont acté la fin d'une ère, avec sept joueuses non renouvelées, et un changement de coach à l'intersaison. Beaucoup de recrues aussi - Jule Brand, Marie-Antoinette Katoto, et d'autres à venir - pour régénérer l'effectif.

Objectif, gagner à nouveau la Ligue des champions, ce que les coéquipières de Wendie Renard n'ont pas réussi à faire en 2023, 2024 et 2025. Mais avant de penser à la Coupe d'Europe, il faudra monter en rythme grâce au championnat. La Première Ligue reviendra lors du week-end du 6 et 7 septembre. La première phase sera bouclée après la 11e journée, les 20 et 21 décembre.

L'OL Lyonnes visera la finale du championnat le 30 mai

La compétition reprendra le mercredi 14 janvier 2026, avant la fin de la phase régulière, quelques mois plus tard (le 6 mai). Les demi-finales et la finale auront lieu les samedis 16 et 30 mai. Il y aura donc cette fois-ci deux semaines entre les deux rencontres. Avec des Rhodaniennes forcément déterminées à conserver leur couronne.

Quant aux autres épreuves, notamment la Coupe de France, elle se déroulera entre le 11 janvier (pour l'OL Lyonnes) et le 9 ou 10 mai (finale). La Coupe de la LFFP, elle, devrait se jouer à partir des quarts de finale pour les Lyonnaises, soient le 5 février. La finale est programmée le 14 mars.