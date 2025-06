OL Lyonnes : les Fenottes reprendront l'entraînement le 21 juillet

Damaris Egurrola à l’entraînement de l’OL face à Wendie Renard et Selma Bacha (Photo by Thomas COEX / AFP)

Les Fenottes entameront la préparation de la saison 2025-2026 le 21 juillet. Date de la reprise de l'entraînement, sous les ordres du nouvel entraîneur, Jonatan Giraldez.

Beaucoup de changements et de nouveaux visages. D'ici un gros mois et demi, l'OL Lyonnes reprendra ses habitudes. Les championnes de France 2025 entameront le 21 juillet prochain la défense de leur titre et la quête de la couronne européenne. Cette date marquera le début d'une nouvelle ère en même temps que le premier entraînement d'un groupe largement renouvelé.

Parmi les hommes et femmes à découvrir au début de la saison, nous aurons Jonatan Giraldez, l'entraîneur des Lyonnes depuis lundi. L'ancien coach du FC Barcelone entrera ainsi dans le vif du sujet. Néanmoins, son effectif sera assez maigre pour commencer, avec l'Euro qui se tiendra en juillet.

Première journée de D1 le week-end du 6 septembre

De nombreuses internationales seront retenues pour la compétition européenne qui se déroulera entre le 2 et le 27 juillet. Le staff retrouvera néanmoins certaines cadres comme Christiane Endler, Melchie Dumornay, Tabitha Chawinga, voire Wendie Renard, qui ne devrait pas disputer le tournoi avec la France.

Quant au championnat, il reviendra le week-end 6 septembre, avec la tenue de la première journée. Auparavant, les Fenottes en diront plus sur leur programme estival. Il devrait notamment comprendre des matchs amicaux, ainsi qu'un stage. Quant à la Ligue des champions, le grand objectif de l'exercice à venir, son coup d'envoi sera donné le 7 octobre.