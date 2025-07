Le résumé vidéo du match amical entre l'OL et Villefranche

Ce samedi, l'OL a dominé sur la plus petite des marges Villefranche (National). Le but de Corentin Tolisso, et les meilleures actions, sont disponibles dans ce résumé.

On s'attendait à un premier match amical, et nous avons eu un premier match amical. Face à un adversaire, le FC Villefranche-Beaujolais, qui disputait sa troisième rencontre de l'été, l'OL a parfois manqué d'automatismes. Paulo Fonseca avait fait le choix d'aligner deux équipes mixtes, entre jeunesse et expérience, sur chaque période.

Une meilleure deuxième période de l'OL

Tout le monde a ainsi pu avoir du temps de jeu, excepté les quelques blessés. On ne tirera évidemment pas de grands enseignements de cette sortie au GOLTC. Cependant, on peut affirmer que le second acte aura offert plus de matière que le premier, suffisant pour que les Lyonnais l'emportent (1-0).

Le résumé de cette affiche diffusée sur OL Play est désormais disponible sur votre site Olympique-et-Lyonnais. Vous pouvez également le retrouver sur notre chaîne YouTube. La possibilité de voir ou revoir le but de Corentin Tolisso sur penalty, et les principales occasions de ce duel entre Rhodaniens.