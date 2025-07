OL - Villefranche : un premier 11 avec Merah, Molebe et Himbert

Pour le premier match amical de l'été, Paulo Fonseca a incorporé plusieurs jeunes à son 11 de départ. Face à Villefranche, tout le monde jouera 45 minutes.

Comme souvent lors des premières rencontres de préparation, tout le monde aura du temps de jeu lors d'OL - Villefranche (10h30). Pour cette première sortie (très pluvieuse) depuis la reprise de l'entraînement le 7 juillet dernier, Paulo Fonseca a choisi de mélanger cadre et jeunesse dans ses 11 de départ.

Une attaque très expérimentale en première période

Derrière, en l'absence de Lucas Perri et Mathieu Patouillet, nous retrouverons Rémy Descamps dans les buts. Il sera protégé par Saël Kumbedi, Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Yacine Chaïb. Au milieu, nous retrouverons Tanner Tessmann, Nemanja Matić et Khalis Merah. Enfin, l'attaque sera très expérimentale avec Achraf Laâziri, Enzo Molebe et Rémi Himbert.

Le 11 de l'OL face à Villefranche : Descamps - Kumbedi, Mata, Caleta-Car, Chaïb - Tessmann, Matic, Merah - Laaziri, Molebe, Himbert

Pas de Mikautadze ce samedi

Après la pause, le staff sollicitera une nouvelle équipe. Lassine Diarra gardera les cages lyonnaises. En défense, Téo Barisic sera encadré par des coéquipiers bien plus expérimentés : Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhaté et Abner.

Même idée dans l'entrejeu avec Corentin Tolisso et Paul Akouokou pour épauler Mahamadou Diawara. Devant, pas de Georges Mikautadze, mais plutôt Mathys De Carvalho, tout juste passé professionnel, Alejandro Gomes Rodríguez et Malick Fofana.

Le 11 de l'OL en 2e mi-temps : Diarra - Maitland-Niles, Barisic, Niakhaté, Abner - Tolisso, Akouokou, Diawara - De Carvalho, Gomes Rodroguez, Fofana