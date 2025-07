Après la victoire face à Villefranche ce samedi (1-0), Paulo Fonseca a donné des nouvelles des absents. Lucas Perri ne sera pas opérationnel avant deux semaines.

Le plus important est que tout le monde soit prêt le 16 août prochain, à Lens, pour la reprise de la Ligue 1. Ce samedi, contre le FC Villefranche-Beaujolais (National), Paulo Fonseca a dû se passer de quelques joueurs, dont Lucas Perri, Mathieu Patouillet et Georges Mikautadze. Cela n'a pas empêché la victoire des siens grâce à un penalty de Corentin Tolisso (1-0).

Pour le jeune portier français et l'attaquant géorgien, a priori, rien de grave. Il s'agit surtout d'un principe de prévention. Comme l'a précisé l'entraîneur portugais, le buteur lyonnais "sera là la semaine prochaine avec nous." De quoi préparer le duel face au RWDM Molenbeek mercredi, et plus sûrement le duel en Allemagne contre Hambourg le 26 juillet.

Perri forfait face à Molenbeek

C'est un peu plus embêtant pour le gardien brésilien. Ce dernier était présent au centre d'entraînement ce 19 juillet, mais pas en tenue de match. Le footballeur de 27 ans est lui déjà forfait pour la future rencontre amicale, et très incertain pour Hambourg. En revanche, il devrait bien prendre part au stage en Autriche qui commencera dans sept jours. "Il a travaillé avec nous. Rien de grave, il devrait revenir dans deux semaines."