Wendie Renard et Griedge Mbock avec les Bleues (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Intronisée capitaine de l'équipe de France féminine pour les matchs de Ligue des Nations, Griedge Mbock devrait endosser ce rôle à l'Euro. L'ancienne Lyonnaise prend la suite de Wendie Renard, non-retenue par Laurent Bonadei.

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre en équipe de France féminine. C'est en tout cas de cette façon que Laurent Bonadei a tenté de justifier ses choix forts pour la Ligue des Nations, et par ricochet l'Euro 2025. Capitaine des Bleues depuis de nombreuses années, Wendie Renard va regarder le tournoi à la maison, n'ayant pas été retenue par le sélectionneur. "Pas une question de niveau ou d'âge", mais simplement le besoin de tester de nouvelles joueuses, si l'on en croit l'homme fort des Bleues.

Avec cette absence, il fallait trouver une nouvelle capitaine et ce rôle revient à Griedge Mbock. L'ancienne défenseuse de l'OL Lyonnes prend la suite de sa compère de défense entre Rhône et Saône. Avec fierté, mais aussi une certaine tristesse. "C’est une grande perte, avoue-t-elle à l'AFP. À mon arrivée en Bleues, elle m’a pris sous son aile. Elle m’a beaucoup apporté, parce que j’ai été associée très jeune avec elle et on s’entend super bien sur et en dehors du terrain. Je me suis beaucoup inspirée d’elle, car c’est l’une des meilleures défenseuses centrales au monde."

"Je ne m'y attendais pas"

Il faudra malgré tout faire sans Wendie Renard et son palmarès long comme le bras en club. Une décision que Mbock appelle "à respecter" mais la capitaine lyonnaise n'est pas la seule à avoir fait les frais de choix de Bonadei. Eugénie Le Sommer et Kenza Dali ont également été laissées en marge du groupe des Bleues pour cet été. Trois joueuses cadres et autant de surprises. "J’ai forcément été touchée et peinée pour elles, car je me mets à leur place et j’imagine que c’est un moment difficile à gérer. Cela faisait des années qu’elles étaient là. Ce sont des filles avec qui j’ai évolué depuis des années, elles m’ont beaucoup appris. Ce n’est pas simple, parce que c’est soudain, je ne m’y attendais pas, donc forcément, c'est triste".

Pour Griedge Mbock et la France, il va falloir désormais prendre la relève pour prouver que les choix du sélectionneur étaient bons. Au risque de voir les critiques s'abattre encore un peu plus.