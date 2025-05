Ancienne joueuse d'OL Lyonnes et désormais au PSG, Griedge Mbock a admis avoir vécu une saison difficile avec le club parisien. Un exercice marqué par les divergences extra-sportives entre Fabrice Abriel et son groupe.

Pour Griedge Mbock, une nouvelle vie a démarré l'été dernier. Après 193 matchs avec l'OL Lyonnes en neuf ans, la défenseure a quitté le Rhône afin de rallier l'institution rivale, le Paris Saint-Germain. Un changement total pour l'internationale française, en particulier sur l'environnement autour de l'équipe. Car pour le PSG, battu en finale du championnat par les Fenottes 3 à 0, la saison ne fut pas un long fleuve tranquille.

Plusieurs affaires extra-sportives ont rythmé l'année des Parisiennes. On se souvient des tensions en interne entre le coach Fabrice Abriel et certaines cadres comme Grace Geyoro et Sakina Karchaoui. L'attaquante Marie-Antoinette Katoto et le directeur sportif, Angelo Castellazzi, ont aussi eu un échange houleux avant les play-offs. Tout cela pendant que l'équipe ne décrochait aucun trophée. Éliminée avant la phase de poules en Ligue des champions, elle a également perdu en finale de la Coupe de France contre le Paris FC.

"Une nouvelle manière de travailler"

Forcément, pour Mbock, ce ne sont pas les débuts rêvés. "Ce que je retiens, c'est que ce fut un apprentissage, on apprend toujours. À Lyon, où j’ai passé plusieurs années, il y avait moins de polémiques (sourires)… Je m’adapte au club, à une nouvelle manière de travailler", a confié la footballeuse de 30 ans à l'AFP.

Désormais avec l'équipe de France afin de préparer les rencontres de Ligue des nations et l'Euro en juillet, la Brestoise essaie malgré tout de se concentrer sur le positif. "J’ai pu travailler autrement, dans le sens où la saison n’a pas été forcément facile. J’ai découvert d’autres facettes de moi, une autre manière d’approcher les choses, en tentant de prendre du recul pour ne pas être affectée", a-t-elle expliqué. Pour Mbock, la coupure estivale est visiblement arrivée au bon moment.