L'ancien préparateur physique de l'OL Lyonnes, Romain Segui, clôt son histoire avec le club belge de Molenbeek. Il y avait signé en août 2023.

Arrivé à l'Olympique lyonnais en 2010 en tant que stagiaire, Romain Segui a fait ses classes comme préparateur physique des équipes jeunes. Grimpant les échelons petit à petit, il obtient une promotion dans l'équipe professionnelle féminine en 2019. Puis, le technicien fit ses valises en 2023 pour Molenbeek, en Belgique. Sur place, il rejoint le staff de Claudio Caçapa, ancien défenseur de l'OL (2000-2007, 173 matchs). Ce dernier a dirigé le club durant cette période (le Brésilien est maintenant entraineur adjoint à Botafogo).

Deux saisons à Molenbeek

Après 1 an et 9 mois de bons et loyaux services auprès de l'équipe membre de la galaxie Eagle Football (fin août 2023 - fin mai 2025), Romain Segui a annoncé officiellement son départ de la formation aujourd'hui en D2 belge. Dans un message publié sur son compte Instagram, on peut lire : "Merci au Molenbeek pour ces deux saisons. Merci également à toutes les personnes du staff, joueurs, dirigeants et personnes de l'ombre que j'ai pu croiser et qui m'ont fait confiance dans cette aventure. Je souhaite le meilleur pour le club et pour ses incroyables supporters !", a-t-il écrit.

Après s'être forgé une solide expérience, Romain Segui va voguer à présent vers de nouveaux horizons.