Désormais à Molenbeek, Romain Segui fait ses adieux à l’OL

Préparateur physique de l’OL féminin pendant quatre ans, Romain Segui a rejoint Claudio Caçapa et Molenbeek fin août. Il a tenu à remercier Sonia Bompastor de lui avoir laissé cette opportunité.

Il n’y a pas que dans le groupe professionnel masculin que la connexion OL - Molenbeek a servi durant l’été. Grâce à Eagle Football et à la structure multiclub, le club lyonnais a pu attirer Ernest Nuamah malgré les restrictions de la DNCG et dans le même temps envoyer quelques indésirables comme Youssouf Koné ou Jeff Reine-Adelaïde dans la banlieue de Bruxelles.

Le contingent de Lyonnais a été revu à la hausse au RWDM avec Claudio Caçapa comme coach et Florent Sanchez prêté. Mais un dernier larron a posé ses valises en Belgique il y a quelques semaines. Préparateur physique des Fenottes, Romain Segui a mis un terme à sa collaboration de quatre saisons pour relever un nouveau défi avec Molenbeek.

13 ans entre le centre de formation et les Fenottes

Présent sur le banc du RWDM samedi contre le Cercle Bruges, Segui a connu le succès et en a profité également pour faire officiellement ses adieux à l’OL sur son compte Instagram. Après notamment une expérience de coach à Chaponnay-Marennes, Romain Segui a gravi la plupart des échelons à l’OL d’abord à la formation chez les garçons puis avec le groupe professionnel féminin ces quatre dernières années.

Treize ans de relation qui lui ont permis de "réaliser un rêve de Gone, mais aussi de grandir et d’évoluer" au sein de l’OL. Désormais à Molenbeek, le préparateur physique a tenu à remercier Sonia Bompastor et Camille Abily "d’avoir accepté cette nouvelle opportunité" qui s’offrait à lui alors que la préparation estivale avait commencé.