OL : l'arrivée de Grosso représente un "nouveau départ" pour Mata

Nommé lundi en tant que nouveau coach de l'OL, Fabio Grosso prépare sa première sur le banc face à Brest samedi (21h). La venue de l'ex-défenseur passé par le club peut inculquer un nouveau souffle, selon Clinton Mata.

Après son match face au Havre le week-end dernier ponctué d'une égalité (0-0), l'OL s'est un petit peu rassuré en glanant son deuxième point de la saison après Nice fin août (0-0 également). Les Gones ont ainsi laissé leur place de lanterne rouge au Racing Club de Lens et occupent la 16ᵉ position au classement de Ligue 1. À la tête du staff durant toute la semaine de préparation et pour la réception du promu normand, le trio intérimaire Vulliez-Bréchet-Anderson a désormais passé le relais à Fabio Grosso. Présent lundi en conférence de presse en compagnie de John Textor, le technicien italien retrouve un club dans lequel il a évolué dans le passé entre 2007 et 2009.

Des cartes redistribuées ?

"C'est un nouveau départ pour tout le monde, a déclaré Clinton Mata après la rencontre face au Havre. Il a pu voir d'un œil extérieur ce qu'il y a à régler." Et il va y en avoir des choses à ajuster durant les prochaines semaines pour Grosso. Auteur d'un début d'exercice pour le moins délicat avec une préparation estivale conclue par un seul succès en cinq rencontres, l'OL sait que les temps ne sont pas roses en ce moment.

Chacun va donc devoir redoubler d'efforts et retrouver un certain état d'esprit individuel et collectif. "Les cartes sont redistribuées, tout le monde doit se donner à 100%. Après, c'est le coach qui choisit son équipe", a conclu l'Angolais de 30 ans. Et ça commence dès ce week-end avec le déplacement en terres bretonnes pour le compte de la 6ᵉ journée de championnat.