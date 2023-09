Aulas assure que son "coeur est à l’institution OL"

Jean-Michel Aulas, président de l’OL pendant 36 ans et 75 titres (crédit : Damien LG / OL)

Après plusieurs jours et semaines de guerre interne, Jean-Michel Aulas se fait un peu plus discret. Néanmoins, l’ancien président de l'OL assure ne vouloir que la réussite du club.

Après la tempête vient le calme. À Lyon, le retour à la normale n’est pas encore pour tout de suite en raison des résultats sportifs en berne (2 points sur 15) mais l’OL tente de régler les problèmes un à un pour redresser la barre. Fabio Grosso a été intronisé comme nouveau coach, les problèmes de la DNCG semblent enfin derrière. Il reste encore et toujours cette guerre interne et de pouvoir entre John Textor et Jean-Michel Aulas mais après les péripéties médiatiques de la fin août, la trêve internationale a permis de se concentrer sur autre chose. Ce qui ne veut pas dire que les deux hommes d’affaires sont redevenus des grands copains.

Une image qui en a pris un coup ces dernières semaines

Néanmoins, chacun semble vouloir calmer le jeu médiatique et régler ça en interne. Ce qui n’empêche pas Aulas de continuer sa tournée pour se défendre, mais aussi de rétablir une partie de sa réputation auprès des supporters, forcément déçus des affaires qui secouent le club ces dernières semaines. "Je veux laisser toutes les chances à ceux qui ont investi de bien réussir. Mon cœur est à l’institution OL, avance-t-il dans un entretien à beIN Sports. Si cette dernière réussit aussi bien, voire mieux, je serai évidemment heureux et ce sera la meilleure manière d’évacuer éventuellement la tristesse de ne plus y être."

Il y a toujours une pointe d’amertume et cela peut se comprendre après 36 ans de présidence. Regrette-t-il d’avoir vendu le club à Textor ? "Joker", s’est-il contenté de répondre dans un grand sourire. Pas besoin de dessin pour comprendre le vrai fond de la pensée de l’ancien président.