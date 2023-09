OL : Textor - Aulas, "une guéguerre où personne ne sort gagnant"

Jean-Michel Aulas et John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Depuis plusieurs jours et même depuis l’été, John Textor et Jean-Michel Aulas se livrent une bataille médiatique qui a aujourd’hui passé le stade juridique. Dans cette guerre d’égo, l’OL et les supporters sont les premières victimes.

Dans les entrailles du club, l'utilisation du terme "Dallas" fait sourire et c’est bien l’une des rares raisons d’avoir ce mimique ces derniers jours à l’OL. Quand les Lyonnais se préparent à recevoir le PSG dimanche soir (20h45) sur le terrain, en coulisse, c'est avant la porte au grand n’importe quoi : un "Dallas", ou "Succession" pour les plus jeunes, à la sauce lyonnaise avec Jean-Michel Aulas et John Textor dans les rôles de Bobby et J.R Ewing. En l’espace de quatre mois, la bonne entente de façade mise en avant depuis l’annonce des négociations exclusives en juin 2022 a laissé place à une guerre des mots entre l’ancien président et son successeur. La lutte interne a pris un nouveau virage cette semaine avec la décision d’Aulas de porter plainte et celle de saisir le Tribunal de commerce de Lyon pour un gel des comptes.

La guerre est désormais déclarée et ne semble à en être qu’à ses prémices. Quand l’OL fait déjà peine à voir sur le terrain, cette lutte d’influence et d’égo n’arrange en rien le cas de l’OL Circus comme aiment l’appeler certains supporters sur les réseaux sociaux. "Nos résultats sportifs donnaient déjà du grain à moudre à nos concurrents, mais avec cet affrontement médiatique, on bat tous les records", nous a confié Jordan, croisé vendredi au centre d’entraînement de l’OL attendant la sortie des joueurs.

Un combat de coqs, mais tout un club qui en pâtit

Depuis mardi, chaque camp se renvoie la balle à coup de communiqués, avançant ses arguments pour montrer qu’il est bien dans son droit. La bonne entente des débuts n’existe plus depuis le renvoi presque "à l’américaine" de Jean-Michel Aulas de son poste alors qu’il devait encore faire trois années de rab. La machine s’est enrayée depuis et l’ancien président cherche à faire valoir ce qui lui est dû. Dans les faits, il est dans son bon droit si les fameuses promesses d’Eagle Football n’ont pas été tenues. Mais pour un homme qui a donné 36 années de sa vie pour le club, on a clairement l’impression qu’il cherche à marquer un but contre son camp.

Il soutient que non, avançant vouloir toujours "le bien du club", mais aussi bien en interne où l’on est "abasourdi, surpris et comme trahi" que sur la place publique, l’image de JMA en a pris un bon coup comme l'attestent les 85% de votants (sur 3 500 votes) de notre sondage sur X avançant ne pas comprendre l'attitude de l'ancien patron de CEGID. Pêle-mêle, les supporters regrettent d’être "passé d’un homme qui était prêt à prendre la foudre médiatique pour son club quand les résultats sportifs n’étaient pas bons à quelqu’un qui semble aujourd’hui ne penser qu’à ses intérêts" à "c’est dommage d’en arriver à de telles extrémités même s’il n’est pas le seul fautif dans l’histoire. Le projet de Textor reste toujours aussi flou et cet épisode financier en mettant l’OL et Eagle dans le même sac ne laisse imaginer rien de bon…"

Des salariés dont certains ont des années d'ancienneté disent ne pas comprendre l'attitude de leur ancien patron #OL #Aulas #Textor — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) August 30, 2023

Textor n'a pas encore convaincu

Dans cette lutte de pouvoir, rien n'est tout blanc ou tout noir. Jean-Michel Aulas est vu comme le méchant par les circonstances de son départ et un ego touché, les résultats en berne de l’OL depuis une décennie et donc de ces fameuses procédures lancées. Seulement, cet été indien est loin d’avoir installé durablement John Textor dans le cœur des supporters lyonnais. L’excuse de la DNCG est bien érigée par le propriétaire, mais elle est à double tranchant. Elle a également pu mettre en avant un certain "amateurisme" pour certains comme cette histoire de notes du gendarme financier dans un mail qui n’a pas été lue par l’Américain ni même transférée à son équipe alors qu’une opération financière d’une telle envergure était en passe de se finaliser avec le rachat d’OL Groupe.

Dans le jeu de communication dont il semblait pourtant maître, Textor a fait des erreurs aussi bien au niveau de la DNCG que sur les ambitions lyonnaises de garder les jeunes de l’Académie comme Lukeba et Barcola. En mettant en avant la volonté personnelle des joueurs, l’Américain s’est dédouané d'une jolie pirouette, mais dans le jeu de séduction, les supporters de l’OL n’attendent pas de belles paroles. Ce discours a été au programme annuel depuis des années qu’il ne trouve plus d’écho. En attendant que l’OL reprenne ses esprits dans le domaine sportif, le combat entre Aulas et Textor risque de s’éterniser et "personne n’en ressortira grandi". Surtout pas le club qui paie les pots cassés de ce combat de coqs.