En quittant l’OL pour le PSG, Bradley Barcola a offert une belle manne financière à son club formateur. Les 45 millions d’euros (plus 5 de bonus) font leur entrée dans le Top 5 des plus grosses ventes de l’OL.

Six petits mois et puis s’en va. L’histoire entre Bradley Barcola et l’OL aura duré bien plus longtemps, mais celle au haut niveau une demi-saison. Elle a été de très haute facture entre janvier et juin dernier (7 buts et 10 passes) mais on ne peut s’empêcher de regretter que Barcola n’ait pas fait une saison de plus avec son club formateur dans la peau d’un titulaire. Finalement, après seulement 40 matchs de Ligue 1 avec l’OL, l’ailier a pris la direction du PSG jeudi, à vingt-quatre heures de la fin du mercato.

Le club parisien a déboursé 45 millions d’euros (plus cinq de bonus) pour s’attacher les services de Barcola jusqu’en juin 2028. S’il vient à être retenu pour le match entre l’OL et le PSG dimanche, les retrouvailles s’annoncent houleuses avec les supporters pour l’ancien de l’AS Buers.

50 millions d'euros pour six mois comme titulaire

Néanmoins, si sportivement et sentimentalement, ce départ est une grosse perte pour l’OL, financièrement, le club n’a pu résister à cette offre largement au-dessus du marché. On pourra forcément le regretter, mais c’est encore un joyau de la couronne qui a été bien vendu. Avec son transfert, Bradley Barcola fait son entrée dans les plus grosses ventes réalisées par l’OL depuis sa création.

Il intègre même le Top 5 avec ce coût de transfert qui pourrait atteindre 50 millions d’euros si les objectifs des bonus sont atteints. C’est encore un jeune de l’Académie qui part sans faire ses preuves, mais c’est encore une grosse rentrée d’argent. Peut-être la mieux rentabilisée de l’histoire du club.

Les plus grosses ventes de l'OL :

1 - Tanguy Ndombele (60 M€ + 10 de bonus)

2 - Alexandre Lacazette (53 M€ + 7 de bonus)

3 - Ferland Mendy (48 M€ + 5 de bonus)

4 - Bradley Barcola (45M€ + 5 de bonus)

5 - Lucas Paqueta (42,95M€ + 18,68 de bonus + 10%)

6 - Bruno Guimarães (42,1 M€ + 8 de bonus + 20%)

7 - Corentin Tolisso (41,5 M€ + 6 de bonus)

8 - Michael Essien (38 M€)

9 - Karim Benzema (35 M€)

10 - Castello Lukeba (34M€, bonus compris + 20%)