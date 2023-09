La bataille des communiqués continue entre l’OL et Aulas

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Deux jours après la décision de Jean-Michel Aulas de porter plainte en diffamation John Textor et Eagle, la guerre interne se poursuit à coup de communiqué.

Depuis 48h, tout un club est sur le qui-vive. Malheureusement pour les supporters, les salariés et même Laurent Blanc, ce n’est pas pour parler mercato. Des mouvements ont bien lieu (ou pas) comme le départ de Bradley Barcola mais dans ce dernier jour du marché des transferts, à Lyon, on parle bien plus de la bataille médiatique et juridique qui est en train de se jouer entre Jean-Michel Aulas et son ancien club que de recrutement.

Depuis mardi soir et la prise de parole de John Textor, c’est un vrai match de ping-pong qui se déroule sous nos yeux. Cela ne rend pas forcément plus grands les deux protagonistes, mais c’est une bataille à coup de communiqués depuis deux jours. Après un communiqué annonçant son intention de porter plainte en diffamation Textor, Jean-Michel Aulas avait mis un peu plus le feu aux poudres avec la sortie de l’information d’une demande d’un gel des comptes de l’OL alors que Eagle Football lui devait 14,5 millions d’euros.

Dans la foulée, l’OL Groupe a logiquement réagi jeudi matin avec un communiqué dans lequel la société conteste "fermement" la décision du Tribunal de commerce de Lyon qui avait donné raison à Aulas mercredi. Le club et donc John Textor a rappelé notamment "que le rachat des actions d’Holnest (représentée par Jean-Michel Aulas, NDLR), prévu dans le protocole transactionnel conclu à la suite de la révocation de Jean-Michel Aulas en tant que PDG de la Société, était conditionné à l’approbation de son assemblée générale." Remettant notamment en cause la "loyauté conformément à ses nouvelles fonctions de Président d’Honneur" d’Aulas, l’OL Groupe a également annoncé son intention d’utiliser tous les recours possible pour faire annuler la décision du Tribunal et donc ne pas racheter les parts d’Holnest.

En attendant que tout se règle sur le terrain juridique, la société de la famille Aulas a surenchéri jeudi soir avec un nouveau communiqué. Il y est rappelé que "c’est John Textor qui a demandé que Jean-Michel Aulas conserve ses fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration au sein d’OLG pendant une durée de trois ans, et qu’Holnest […] ne vende pas la totalité de ses titres d’OLG […]."

Or, en révoquant "sans grief" Aulas, Eagle Football a dû payer une indemnité de 10 millions d’euros et s’exposait à la possibilité de voir Holnest "exiger le rachat immédiat de l’intégralité des titres OLG qu’elle avait conservés…" La société de Jean-Michel Aulas précise que l’ancien président avait laissé un délai "avec un premier tiers d’actions racheté directement par OLG" et, que malgré des "tentatives de négociations", a dû se résoudre à solliciter la saisie conservatoire des comptes bancaires d’Eagle Football, puis ceux d’OL Groupe.