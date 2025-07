DNCG, UEFA... L'OL sous pression de toute part avant la reprise

Lundi, l'OL attaquera la préparation de la saison 2025-2026. Mais aujourd'hui, le sportif est clairement passé au second plan, alors que la DNCG et l'UEFA se montrent très pressantes.

Heureusement que l'OL a communiqué vendredi sur les 29 joueurs qui composeront le groupe à la reprise. Et un peu plus tôt dans la semaine, mardi, sur un premier match amical le 19 juillet contre Villefranche. Ces deux informations nous permettent d'évoquer le sportif, et de nous rappeler que la reprise pour Paulo Fonseca et ses troupes est pour lundi.

C'est qu'avec tous les soucis traversés actuellement par le club, on aurait presque tendance à l'oublier. Bilans comptables, jeux d'écritures, traçage de l'argent, garanties bancaires... Voilà ce qui rythme les journées des supporters et des observateurs rhodaniens en ce moment. A cette période de l'année, il est normalement question des recrues, des ambitions pour l'exercice à venir, du style de l'équipe... mais pas à l'Olympique lyonnais.

Le 10 juillet, rendez-vous crucial

Comment faire autrement lorsqu'on est autant mis sous pression par les autorités régulatrices. Jeudi prochain, le 10 juillet, le club jouera très gros, une partie de sa survie, devant la commission d'appel de la DNCG. Relégué par la Direction nationale de contrôle de gestion le 24 juin, il ne peut pas rater ce second rendez-vous, cette fois-ci au siège de la FFF. Cornaqué par le duo de nouveaux dirigeants, Michele Kang (présidente) et Michael Gerlinger (directeur général), il lui faudra montrer patte blanche.

Ce qui, en langage de l'instance, signifie disposer de près de 100 millions d’euros dans la trésorerie. Une somme devant être disponible immédiatement sur un compte. Le même montant devra être provisionné afin de parer aux obligations des mois à venir.

L'UEFA aussi s'en mêle

Une première chape de plomb, conséquence de la mauvaise gestion des années passées, et de la défiance que suscite désormais l'OL sur ce volet. Au-delà des frontières françaises, le voilà également dans le viseur de l'UEFA. Vendredi, l'organisme européen a confirmé ce que tout le monde savait. Avant même de savoir s'il jouera bien la Ligue Europa en septembre, l'Olympique lyonnais est puni.

Pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier, le club a dû se soumettre à une surveillance et à un strict contrôle, avec des objectifs à remplir concernant son déficit jusqu'en 2028-2029. Celui-ci devra être de "maximum 5 millions d’euros" en 2026, et descendre à 0 en 2027. Précisons néanmoins qu'il obtiendra un peu de mansuétude pour ces deux points s'il fait mieux que les prévisions.

Cela ne l'empêchera pas de régler une amende de 12,5 millions d'euros. Mais il peut encore échapper à la sentence maximale s'élevant à 50 millions d’euros. Sachant qu'il pourra concourir en C3 en 2025-2026 si, et seulement si, il repart en Ligue 1.

Une préparation emplie d'incertitudes du côté de l'OL

Une drôle de manière de préparer une saison 2025-2026 qui s'annonce périlleuse, peu importe la division dans laquelle l'OL évoluera. Car l'incertitude économique a irrémédiablement des conséquences sportives que les Lyonnais ne pourront pas combler d'ici au début du championnat.

Seule certitude finalement, sur les 29 footballeurs convoqués, ils seront seulement 27 à être aptes, dont beaucoup de jeunes issus de la réserve. Orel Mangala et Ernest Nuamah sont en effet blessés. Pour le reste, bien malin celui capable de nous dire qui sera encore là à la fin du mois de juillet.