OL - Ligue 1 : Mikautadze débloque son compteur dès la reprise

  • par Lirone Nabet
  • 5 Commentaires

    • Il a bien rempli son rôle de buteur. Contrairement à la saison passée, Georges Mikautadze a marqué dès la première journée de Ligue 1, à Lens.

    L’OL n’a pas attendu longtemps pour voir son attaquant phare trouver le chemin des filets. Georges Mikautadze a inscrit le premier but lyonnais de la saison lors de la reprise du championnat. Déterminé et installé en pointe, il a frappé fort dès son premier match officiel samedi contre Lens (0-1).

    Lors de l'exercice précédent, l’histoire avait été bien différente pour l’international géorgien. Il avait manqué un penalty lors de la défaite inaugurale contre Rennes (0-3), patientant jusqu’à la neuvième journée, face à Auxerre (2-2), pour enfin marquer. Ce contraste illustre sa plutôt bonne évolution et confirme sa nouvelle place de leader dans la ligne offensive rhodanienne.

    Des attentes plus élevées après une saison contrastée

    En 2024-2025, Mikautadze avait terminé avec 17 réalisations et 11 passes décisives en 47 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques solides, mais marquées par une certaine irrégularité et la forte concurrence d’Alexandre Lacazette. Souvent relégué sur le banc, il n’avait pas toujours pu enchaîner.

    Cette année, les cartes sont redistribuées. Titularisé d’entrée, il est à présent l’avant-centre numéro un de l’OL. Il sera donc surveillé de près à chaque sortie, avec l’espoir de le voir franchir un cap dans son club de cœur. Son premier coup d’éclat dès la reprise est une nouvelle réjouissante, qu'il faudra confirmer sur les dix mois à venir. D'autant plus qu'il est pour l'instant le seul 9 confirmé de l'effectif, Alejandro Gomes Rodríguez étant encore très jeune (17 ans).

    5 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 19 Août 25 à 12 h 44

      Je trouve qu'on est trop critique à son égard , il est encore jeune et passer après le général , ce n'est pas une mince affaire .
      Pour moi il a les qualités d'alex , mais avec 10 ans de moins et beaucoup moins de vécu , d'expérience .

    2. cavegone
      cavegone - mar 19 Août 25 à 12 h 55

      Salut J38 oui on critique à tout va en ce moment à l’OL 🙄
      C’est un vrai 9, un pur, Alex lui à ses débuts etait plutôt 9 1/2, voire sur un coté, et même à Arsenal il jouait en 10.

      J’adore ce type de joueurs les mecs qui dans l’axe doivent orienter leur contrôle pour envoyer une praline sous la barre. Si le corps suit (il prend beaucoup de coup et a un traitement de faveur spécial) il peut faire une grande saison.
      Je disais l’autre jour 30 buts TCC, c’est pas irréalisable.

      1. Juni38
        Juni38 - mar 19 Août 25 à 13 h 05

        Mais oui , c'est un pur avant centre , un vrai buteur , denrée rare .

        Alex jouait plus en retrait , à la Lacombe .

        Je lis beaucoup de critiques , pas seulement sur lui ; les sup lyonnais sont difficiles , je crois que les années de titres ont laissé des traces , on est trop exigeant .

      2. Avatar
        Jeanmasse 39 le mytho - mar 19 Août 25 à 13 h 53

        Salut Cave
        Assez d’accord sur Mikau il y gagnerait encore à enchaîner plus vite il a pour le moment toujours une ou deux petites touches de trop avant d’armer sa frappe.
        Mais j’ai bien aimé son match de ce week-end il harcèle La Défense et prend vraiment la profondeur.
        À voir cette Anne son évolution en tant que fer de lance de notre attaque.

    3. Avatar
      OLdownunder - mar 19 Août 25 à 13 h 42

      C’est un poste dans lequel convaincre les supporters peut être très difficile.
      Il a beau marquer, certains ne se souviendront que des occasions manquées.

      Il est quand même très bon, il est jeune, il donne beaucoup pour l’équipe également.
      Franchement on ne peut pas lui reprocher grand-chose.
      J’aime ce profil qui prend la profondeur et qui fait des appels.

