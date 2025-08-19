OL - Ligue 1 : Mikautadze débloque son compteur dès la reprise

Il a bien rempli son rôle de buteur. Contrairement à la saison passée, Georges Mikautadze a marqué dès la première journée de Ligue 1, à Lens.

L’OL n’a pas attendu longtemps pour voir son attaquant phare trouver le chemin des filets. Georges Mikautadze a inscrit le premier but lyonnais de la saison lors de la reprise du championnat. Déterminé et installé en pointe, il a frappé fort dès son premier match officiel samedi contre Lens (0-1).

Lors de l'exercice précédent, l’histoire avait été bien différente pour l’international géorgien. Il avait manqué un penalty lors de la défaite inaugurale contre Rennes (0-3), patientant jusqu’à la neuvième journée, face à Auxerre (2-2), pour enfin marquer. Ce contraste illustre sa plutôt bonne évolution et confirme sa nouvelle place de leader dans la ligne offensive rhodanienne.

Des attentes plus élevées après une saison contrastée

En 2024-2025, Mikautadze avait terminé avec 17 réalisations et 11 passes décisives en 47 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques solides, mais marquées par une certaine irrégularité et la forte concurrence d’Alexandre Lacazette. Souvent relégué sur le banc, il n’avait pas toujours pu enchaîner.

Cette année, les cartes sont redistribuées. Titularisé d’entrée, il est à présent l’avant-centre numéro un de l’OL. Il sera donc surveillé de près à chaque sortie, avec l’espoir de le voir franchir un cap dans son club de cœur. Son premier coup d’éclat dès la reprise est une nouvelle réjouissante, qu'il faudra confirmer sur les dix mois à venir. D'autant plus qu'il est pour l'instant le seul 9 confirmé de l'effectif, Alejandro Gomes Rodríguez étant encore très jeune (17 ans).