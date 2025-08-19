Actualités
Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
Korbin Albert (OL Lyonnes) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 3 septembre prochain

  • par Gwendal Chabas

    • Ce sera une première cette saison pour l'OL Lyonnes. Les supporters pourront se rendre au GOLTC le mercredi 3 septembre. Un événement juste avant le retour du championnat.

    À quelques jours du premier gros rendez-vous de la saison, les Fenottes retrouveront leur public, qu'elles ne côtoient pas depuis le début de la préparation. Le mercredi 3 septembre prochain, les supporteurs de l'OL Lyonnes ont rendez-vous au centre d'entraînement pour une séance ouverte au public.

    Elle débutera à 10h45. Il s'agira d'une des dernières répétitions avant de recevoir Marseille pour le compte de la première journée de la Première Ligue (le dimanche 7 à 17h30). Une ultime occasion pour Wendie Renard et ses coéquipières de communier avec les fans avant de se replonger dans la compétition. Il faudra pour cela répondre à deux questions afin de s'inscrire.

    Peu de lien avec le public jusqu'à la reprise

    C'est surtout une bonne nouvelle pour les spectateurs. Ces derniers n'ont pour l'instant pas pu suivre en direct la préparation des joueuses de Jonatan Giráldez. Les deux premières affiches contre le Servette FC (5-0) et le FC Nuremberg (3-0) étaient à huis clos. Celle de jeudi (19 heures), face au "cousin", le London City Lionesses, sera en revanche accessible à tous. La billetterie propose encore des places à 5 euros.

    Ensuite, direction l'Allemagne, à Herzogenaurauch, pour le groupe rhodanien, entre le 23 et le 30 août. Un stage au programme avec deux duels amicaux contre le Bayern Munich (26 août) et Francfort (30 août). Le tout à une semaine du retour de la D1.

    à lire également
    Amel Majri, joueuse de l'OL
    Majri, à jamais dans l'histoire de l'OL Lyonnes

