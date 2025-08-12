Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

Jonatan Giráldez, un des plus jeunes entraîneurs de la Première Ligue

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • A 33 ans, l'ancien entraîneur du FC Barcelone Jonatan Giráldez sera le deuxième plus jeune technicien de la Première Ligue.

    Du renouveau, c'est le virage choisi par Michele Kang depuis qu'elle a pris les rênes du club féminin en février 2024. L'objectif, lui donner une indépendance afin de le légitimer à l'échelle internationale. D'abord en le lui dotant d'une nouvelle appellation : l'OL Lyonnes. Puis en remplaçant Joe Montemurro par l'Espagnol le "jeune" Jonatan Giráldez (33 ans).

    Jonatan Giráldez, un jeune expérimenté

    Jeune, mais déjà expérimenté. Paradoxal peut-être, mais en tout cas, le technicien espagnol affiche déjà un joli palmarès. En glanant deux sacres Ligue des champions avec le FC Barcelone féminin (2022 et 2023), le technicien se veut ambitieux. "C’est une équipe historique avec 8 titres en Ligue des champions. Mais nous voulons continuer à progresser. J’aimerais connecter ma mentalité avec celle du club. J’aime gagner, je veux essayer de montrer que nous sommes les meilleures", déclarait-il dans une interview en juillet dernier.

    Des objectifs élevés, comme partout où il passe. Aux États-Unis avec le Washington Spirit, il a atteint la finale du championnat dès sa première saison, la seule disputée avant d'atterrir entre Rhône et Saône. Il a surtout remporté la coupe au passage.

    Nicolas Chabot (Nantes) plus jeune coach de Première Ligue

    En ralliant Décines, le nouvel entraîneur de l'OL Lyonnes sera le deuxième plus jeune de la Première Ligue la saison prochaine. Le premier étant Nicolas Chabot, coach de 30 ans au FC Nantes. Il devance de peu Maxime Di Liberto (Le Havre), 33 ans également, mais né sept jours plus tôt.

    Désormais pleinement lancé dans un troisième projet depuis le début de sa carrière, Jonatan Giráldez a déjà illustré ses intensions et son projet de jeu au cours du succès face au Servette FC samedi (5-0). Il entend suivre cette voie jusqu'à la reprise le 7 septembre face à Marseille, et au-delà.

    à lire également
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes : Katoto et Brand en reprise
    1 commentaire
    1. Avatar
      mick 0069 - mar 12 Août 25 à 9 h 53

      Non Barcelone n'as pas gagné la ligue des champions féminine en 2022 mais en 2021, en 2022 c'est l'OL !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Jonatan Giráldez, un des plus jeunes entraîneurs de la Première Ligue 09:30
    Georges Mikautadze lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Mikautadze, un flambeau à récupérer et à assumer 08:45
    Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg
    OL - Mercato : visite médicale ce mardi pour Karabec ? 08:00
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    OL Académie : un départ d’un autre formateur historique attendu 07:30
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes : Katoto et Brand en reprise 11/08/25
    Mercato : Mathieu Valbuena (ex-OL) revient à l’Olympiakos 11/08/25
    Lens - OL : un parcage plein pour les Lyonnais 11/08/25
    Un micro de la Ligue 1 avec Prime Video
    OL : comment s'abonner à Ligue 1 + ? 11/08/25
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL face à Reims
    Lens - OL : un voyage très encadré pour les supporters lyonnais 11/08/25
    Saël Kumbedi lors de Hambourg - OL
    OL : les chiffres à retenir de la présaison 11/08/25
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    Ligue Europa : Crystal Palace débouté, l'OL sera bien de la partie 11/08/25
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    OL : Khalis Merah lancé d'entrée à Lens ? 11/08/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Première Ligue : OL Lyonnes - OM sera diffusé en clair 11/08/25
    Lens
    Lens signe une préparation solide avant de recevoir l’OL 11/08/25
    Corentin Tolisso
    Mercato : Tolisso est "bien parti" pour rester à l'OL 11/08/25
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
    OL : Nicolas Tagliafico n'est "pas encore prêt physiquement" 11/08/25
    Luis Diaz (Bayern Munich) face à Clinton Mata (OL)
    OL : une préparation qui donne envie d'en voir plus 11/08/25
    Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    OL académie : nouvelle victoire pour la réserve en préparation 11/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut