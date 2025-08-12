A 33 ans, l'ancien entraîneur du FC Barcelone Jonatan Giráldez sera le deuxième plus jeune technicien de la Première Ligue.

Du renouveau, c'est le virage choisi par Michele Kang depuis qu'elle a pris les rênes du club féminin en février 2024. L'objectif, lui donner une indépendance afin de le légitimer à l'échelle internationale. D'abord en le lui dotant d'une nouvelle appellation : l'OL Lyonnes. Puis en remplaçant Joe Montemurro par l'Espagnol le "jeune" Jonatan Giráldez (33 ans).

Jonatan Giráldez, un jeune expérimenté

Jeune, mais déjà expérimenté. Paradoxal peut-être, mais en tout cas, le technicien espagnol affiche déjà un joli palmarès. En glanant deux sacres Ligue des champions avec le FC Barcelone féminin (2022 et 2023), le technicien se veut ambitieux. "C’est une équipe historique avec 8 titres en Ligue des champions. Mais nous voulons continuer à progresser. J’aimerais connecter ma mentalité avec celle du club. J’aime gagner, je veux essayer de montrer que nous sommes les meilleures", déclarait-il dans une interview en juillet dernier.

Des objectifs élevés, comme partout où il passe. Aux États-Unis avec le Washington Spirit, il a atteint la finale du championnat dès sa première saison, la seule disputée avant d'atterrir entre Rhône et Saône. Il a surtout remporté la coupe au passage.

Nicolas Chabot (Nantes) plus jeune coach de Première Ligue

En ralliant Décines, le nouvel entraîneur de l'OL Lyonnes sera le deuxième plus jeune de la Première Ligue la saison prochaine. Le premier étant Nicolas Chabot, coach de 30 ans au FC Nantes. Il devance de peu Maxime Di Liberto (Le Havre), 33 ans également, mais né sept jours plus tôt.

Désormais pleinement lancé dans un troisième projet depuis le début de sa carrière, Jonatan Giráldez a déjà illustré ses intensions et son projet de jeu au cours du succès face au Servette FC samedi (5-0). Il entend suivre cette voie jusqu'à la reprise le 7 septembre face à Marseille, et au-delà.