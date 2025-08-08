L’OL Lyonnes apprend à manier la méthode Giraldez

Depuis trois semaines, les joueuses de l’OL Lyonnes ont repris le chemin de l’entraînement. Une reprise sous la coupe de Jonatan Giraldez, l’homme qui doit permettre de retrouver les sommets européens.

Il y avait des sourires et en même temps des langues bien pendues et des visages marqués. Mardi, sous le soleil de Décines, les joueuses de l’OL Lyonnes ont eu le droit à une double séance pour lancer cette troisième semaine d’entraînement. Depuis le 21 juillet dernier, les Fenottes ne chôment pas. Mais avec un avantage : celui de s’entraîner avec le ballon et ainsi d'éviter d’enchaîner les tours de terrain comme des robots. Il y a bien des moments marqués par un travail physique un peu plus poussé, mais on est loin des méthodes d’antan, comme pouvait en raffoler Robert Duverne chez les garçons. "Dès la première séance, on a touché le ballon, jure dans un sourire Wendie Renard. On ne va pas se plaindre."

Pour le moment, la première impression laissée par Jonatan Giraldez est bonne. À 33 ans, le coach espagnol a rejoint la capitale des Gaules cet été et pour trois saisons avec un objectif bien précis : permettre à l’OL Lyonnes de retrouver les sommets européens. Mais pour le moment, l’ancien du FC Barcelone et du Washington Spirit ne voit pas aussi loin. "Je n’aime pas parler du futur. Aujourd’hui, la concentration des joueuses sur l’entraînement est primordiale. Je pense que toutes les joueuses ont besoin de recevoir les consignes pour améliorer ce que nous voulons faire sur le terrain."

Une façon de travailler à l’espagnole qui plait

Dans un français pas encore parfait, mais déjà impressionnant pour un apprentissage commencé il y a un mois, Jonatan Giraldez veut se donner les moyens de ses ambitions. Car s’il ne veut pas se projeter sur le printemps 2026, il arrive avec une étiquette. Celui d’avoir été double champion d’Europe avec le FC Barcelone. Surtout, il a pour lui d’avoir fait de la formation catalane un véritable rouleau compresseur, avec un jeu léché et séduisant. C’est ce profil que sont allés chercher Michele Kang et Vincent Ponsot à Washington afin de le mettre en place à Décines. Cela ne se fera pas en un coup de baguette magique, mais la direction veut voir "un OL qui gagne, mais surtout qui joue bien et donne du plaisir aux supporters."

Cela passe d’abord par un plaisir sur le terrain, notion que tente d’inculquer Giraldez depuis maintenant trois semaines à l’entraînement. Très vocal, il n’hésite pas à donner de sa personne pour que les Fenottes intègrent bien les notions de jeu souhaitées. "C’est quelqu’un de très impliqué dans ce qu’on fait, il regarde le moindre détail, note Melchie Dumornay qui se verrait bien retrouver l’entrejeu sous le nouveau coach. C’est typiquement espagnol, il fait très attention à notre façon de construire, notre façon d’être connectées les unes avec les autres, c’est très ‘tiki taka’, donc on aime ça, et avec les profils qu’on a, on va faire du mal à nos adversaires."

Un coach proche, mais intransigeant

Comme à chaque début d’idylle, tout semble rose entre les joueuses et le nouveau staff. Toutefois, c’est avant tout sur le terrain qu’il faudra juger les bienfaits de cette nouvelle ère qui s’inscrit chez l’OL Lyonnes. Mais il paraîtrait que le discours soit raccord entre Jonatan Giraldez et ses joueuses : celui d’une soif de gagner et de refaire de la formation rhodanienne une référence à l’échelle internationale. "C’est un compétiteur qui n’aime pas perdre". Il l’a d’ailleurs martelé dans son discours, le match ne sera que la prolongation de ce qui se fait à l’entraînement.

Le message est donc clair : les Fenottes vont devoir se mettre au diapason durant toute la semaine pour avoir une chance de jouer le week-end. Avec la concurrence qui s’inscrit cet été, Giraldez n’aura que l’embarras du choix. D’où sa volonté que ses principes soient clairs et compris dans cette préparation d’août. "Dans les premières semaines, on doit avoir une bonne adaptation avec les modèles de jeu. Parce que quand tu changes beaucoup de choses, tu as besoin de les faire intégrer de façon lente, progressive." Une révolution en douceur.