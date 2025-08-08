Mercato : Ferri (ex-OL) s'engage avec la Sampdoria Gênes

Formé à l'OL, Jordan Ferri quitte officiellement Montpellier pour rejoindre le championnat de Serie B avec la Sampdoria Gênes.

Quitter le pays pour changer d'air ? C'est le choix de Jordan Ferri, lui qui évoluait en France depuis le début de sa carrière. Sept années passées dans le Rhône avec un bref passage à Nîmes (2018-2019) avant de signer dans le club pailladin en 2019.

C'était le joueur de Ligue 1 par excellence. 358 matchs en France dont 187 avec le MHSC et 213 sous les couleurs de l'OL. Mais après la saison noire de Montpellier la saison dernière, reléguée en Ligue 2, difficile de trouver un équilibre entre gros salaires et situation sportive. Comme un air de déjà vu...

Un nouveau chapitre à 33 ans

La Sampdoria a donc sauté sur l'occasion. Le club pensionnaire de Serie B avait entamé les discussions avec le milieu de terrain français ces derniers jours et a officialisé son arrivée ce jeudi. Aucun montant officiel n'a été communiqué. Courtisé aussi en Turquie par Karagümrük, c'est la Dolce Vita qui a fait pencher la balance pour l'ancien joueur lyonnais. Une nouvelle aventure, prévue jusqu'en 2027, avec la certitude de découvrir une nouvelle facette du football à Gênes.