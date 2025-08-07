Actualités
Ada Hegerberg, joueuse de l'OL Lyonnes
OL Lyonnes : Engen et Hegerberg de retour à l’entraînement

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Quelques semaines après l’élimination de la Norvège à l’Euro 2025, Ingrid Engen et Ada Hegerberg font leur retour à Décines. Pour la première citée, ce sera sa première journée sous les couleurs de l’OL Lyonnes.

    Depuis trois semaines, les joueuses de l’OL Lyonnes ont repris le chemin de l’entraînement et à les écouter, le nouveau staff ne fait pas semblant. Si Jonatan Giraldez a tendance à mêler jeu avec ballon et travail physique, les organismes lyonnais restent mis à rude épreuve. Cependant, le coach espagnol doit encore patienter pour avoir à sa disposition tout son groupe. Le club a certes bouclé le mercato rapidement, les tournois internationaux que sont l’Euro 2025 et la Copa América font que les retours se font en ordre dispersé. Depuis le début de la semaine, Damaris Egurrola a retrouvé ses coéquipières et ce jeudi marque le retour de deux autres joueuses : Ada Hegerberg et Ingrid Engen.

    Un effectif au complet pour le stage fin août

    Trois semaines après l’élimination de la Norvège en quart de finale de l’Euro 2025, les deux joueuses ont rejoint le GOLTC pour entamer leur préparation estivale. Cela passera d’abord par les traditionnels examens médicaux avant de pouvoir retoucher le ballon dès vendredi, très certainement. Si Hegerberg est une habituée des lieux à Décines, Engen va vivre sa première journée dans la peau d’une Fenotte, elle qui a débarqué libre en provenance du FC Barcelone. Le reste des internationales est attendu dans les prochains jours avec un groupe au complet pour prendre la direction de l’Allemagne pour le stage du 23 au 30 août.

    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - jeu 7 Août 25 à 18 h 23

      Les "bleues" reviennent quand ? et après, à part Tarciane, qui manquera à l'appel ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

