Mercato : l'OL pourrait se mordre les doigts dans le dossier Barcola

Bradley Barcola serait dans le viseur de Liverpool. Mais même en cas de transfert record, l’OL ne touchera rien, les dirigeants n'ayant pas inclus un pourcentage sur une plus-value.

L’intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola se précise. Le club anglais surveille la situation de l’ailier français, sous contrat avec le PSG. Paris ne compte pas le vendre facilement. Selon plusieurs sources, le club de la capitale ne discutera pas en dessous de 100 millions d’euros. Une somme énorme, mais qui ne profiterait pas à l’Olympique lyonnais. Le club formateur n’a aucun levier dans le dossier. Au moment du transfert vers Paris en août 2023, l’OL n’a pas inclus de clause à la revente. Aucun pourcentage sur une future transaction n’a été négocié.

Une énième erreur stratégique de la direction d'alors

Si Barcola devait quitter Paris pour Liverpool ou un autre club, Lyon ne toucherait donc rien, si ce n'est des indemnités de formation. Mais très loin de ce qu'aurait pu apporter un petit pourcentage dans l'opération. Si l'OL avait très bien vendu son joueur après seulement six mois au plus haut niveau, l’absence de plus-value à la revente pourrait peser lourd. Une erreur stratégique qui pourrait coûter cher alors que l'OL ne cracherait pas sur quelques millions d'euros bienvenus. Mais, à l'image du dossier Mamadou Sarr, John Textor et la direction d'alors n'ont pas bien anticipé les choses...