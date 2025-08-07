Diffuseur de Lens - OL, beIN Sports retarde ses paiements

À plus d'une semaine de Lens - OL, beIN Sports ne cache plus son mécontentement. Le diffuseur a partiellement gelé le paiement dû à la LFP.

Le match entre Lens et l’OL, prévu le samedi 16 août à 17h, arrive dans un climat tendu. D’après L’Équipe, beIN Sports n’a versé que 14 millions d’euros sur les 18 millions attendus par la Ligue de Football Professionnel. Le groupe franco-qatarien, détenteur de l’affiche du samedi, veut ainsi marquer son mécontentement. Il conteste les limites fixées dans son contrat. beIN ne peut diffuser un même club que huit fois par saison. Il lui est aussi interdit de programmer deux fois de suite la même équipe.

Des règles trop strictes pour le diffuseur

Toujours selon L’Équipe, le diffuseur juge ces règles trop strictes. Il estime qu’elles réduisent la valeur de son produit. En théorie, il a le premier ou le deuxième choix pour le match du samedi. C’est le cas pour Lens - OL. Mais dans la pratique, les contraintes favoriseraient la future plateforme Ligue 1+, qui arrive le 15 août. La LFP, pour l’instant, ne s’exprime pas. Ce conflit complique la reprise du championnat, surtout pour des clubs comme l’OL qui comptent énormément sur la visibilité.