Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
Melchie Dumornay (OL) face au PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Lyonnes : Dumornay et Heaps nommées pour le Ballon d’Or féminin

  • par David Hernandez
    • Parmi les 30 joueuses nommées pour le Ballon d'Or 2025, deux joueuses se sont glissées dans la liste. Melchie Dumornay et Lindsey Heaps représenteront l'OL Lyonnes.

    Il est loin le temps où les joueuses de l'OL Lyonnes trustaient les places d'honneur des récompenses individuelles à l'international. Les trois années sans titre européen l'expliquent en très grande partie, et ce n'est pas l'exercice 2024-2025 qui a permis d'avoir un contingent fourni de Fenottes. Pour le Ballon d'Or féminin 2025, seules deux Lyonnaises sont présentes dans la liste des 30 nommées dévoilées ce jeudi en milieu d'après-midi. Si elle n'est pas présente dans la catégorie pour la meilleure jeune joueuse de l'année en raison de ses 22 ans, Melchie Dumornay a bien son nom dans la catégorie de meilleure joueuse de l'année.

    Qui pour succéder à Bonmati ?

    Une première présence qui s'explique par son statut de vice-meilleure buteuse de Première Ligue, de meilleure jeune en Ligue des champions et forcément du titre de championne de France. L'Haïtienne aura pour compagnie Lindsey Heaps qui enchaîne une troisième nomination au Ballon d'Or. La capitaine des États-Unis profite notamment du sacre américain aux Jeux olympiques de Paris, qui n'avaient pas été pris en compte lors du scrutin 2024. Elle a aussi performé sur la première partie de saison avec l'OL Lyonnes, avant de rentrer un peu dans le rang, certainement à cause de l'enchaînement des matchs et des voyages...

