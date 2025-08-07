Ce jeudi, la direction du Ballon d’Or dévoile les nommés dans les différentes catégories. Au rayon du meilleur club féminin de l’année, l’OL Lyonnes reste bien présent malgré un seul trophée remporté.

Pas de nomination chez la meilleure jeune, meilleure gardienne ou meilleure coach. Ces absences traduisent bien la saison délicate qu’a vécue l’OL Lyonnes en 2024-2025. Un comble pour une formation qui n’a finalement perdu qu’un seul match dans la saison, mais le plus important au moment où il a été joué. En étant éliminé en demi-finale de la Ligue des champions, l’équipe de Joe Montemurro a flanché au pire des moments, avec un récital d’Arsenal au Parc OL. Ce revers a scellé le destin de l’Australien à la tête de l’équipe féminine, mais il n’a pas fini la saison bredouille.

Arsenal sacré ?

En accrochant le titre de Première Ligue, l’OL a conservé sa couronne nationale et a fini sur une bonne note. Ce 18e titre de championnes de France, ainsi qu’une place de demi-finaliste en Ligue des champions, ont convaincu le jury du Ballon d’Or de placer l’OL Lyonnes parmi les nommés au trophée de club féminin de l’année. Ce jeudi, le nom de la formation lyonnaise se retrouve aux côtés d’Arsenal, sacré champion d’Europe, du FC Barcelone, finaliste, de Chelsea et d’Orlando Pride. Peu de chance de voir le club rhodanien s'adjuger le trophée dans quelques mois.