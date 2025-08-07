Actualités
Les joueuses de l'OL fêtent leur 18e titre de championnes de France
Les joueuses de l’OL fêtent leur 18e titre de championnes de France (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ballon d’Or : l’OL Lyonnes nommé parmi les meilleurs clubs féminins

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Ce jeudi, la direction du Ballon d’Or dévoile les nommés dans les différentes catégories. Au rayon du meilleur club féminin de l’année, l’OL Lyonnes reste bien présent malgré un seul trophée remporté.

    Pas de nomination chez la meilleure jeune, meilleure gardienne ou meilleure coach. Ces absences traduisent bien la saison délicate qu’a vécue l’OL Lyonnes en 2024-2025. Un comble pour une formation qui n’a finalement perdu qu’un seul match dans la saison, mais le plus important au moment où il a été joué. En étant éliminé en demi-finale de la Ligue des champions, l’équipe de Joe Montemurro a flanché au pire des moments, avec un récital d’Arsenal au Parc OL. Ce revers a scellé le destin de l’Australien à la tête de l’équipe féminine, mais il n’a pas fini la saison bredouille.

    Arsenal sacré ?

    En accrochant le titre de Première Ligue, l’OL a conservé sa couronne nationale et a fini sur une bonne note. Ce 18e titre de championnes de France, ainsi qu’une place de demi-finaliste en Ligue des champions, ont convaincu le jury du Ballon d’Or de placer l’OL Lyonnes parmi les nommés au trophée de club féminin de l’année. Ce jeudi, le nom de la formation lyonnaise se retrouve aux côtés d’Arsenal, sacré champion d’Europe, du FC Barcelone, finaliste, de Chelsea et d’Orlando Pride. Peu de chance de voir le club rhodanien s'adjuger le trophée dans quelques mois.

    5 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 7 Août 25 à 15 h 12

      Oui on sait très bien que ce sera Arsenal, et que pour être ballon d'or il faut être championne d'Europe.
      Ce sera pour 2026, allez les fenottes faites vous/nous plaisir 🍻

      
      1. Avatar
        bretonico - jeu 7 Août 25 à 15 h 15

        👍👍

        
    2. Avatar
      bretonico - jeu 7 Août 25 à 15 h 20

      https://footeuses.com/le-diamant-claudia-martinez-ovando-paraguay-revelation-de-la-copa-2025/

      Dommage que ce ne soit pas OL Lyonnes son club préférée

      
      1. Avatar
        bretonico - jeu 7 Août 25 à 15 h 22

        Claudia Martinez Ovando est nommée pour le trophée Kopa

        
    3. Avatar
      vauban - jeu 7 Août 25 à 15 h 32

      Le jury du ballon d'or en maintenant les Lyonnes , a plus pensé à remercier mme Kang d'oeuvrer pour le foot féminin , je ne vois que cela , l'absence de nominées l'indique que cette saison ce fut la cata ..
      Doit on émettre la valeur de ce championnat ? qui permet d'avoir un titre assuré annuellement .

      

