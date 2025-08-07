Mercato : Majorque se montre inflexible avec l’OL

Au lendemain d’une troisième offre de la part de l’OL, Majorque n’a toujours pas changé son fusil d’épaule. Le club espagnol réclame un fixe de cinq millions d’euros sur l’indemnité de transfert.

L’OL va-t-il réussir à faire craquer Majorque ou bien le club majorquin aura-t-il raison de la patience des dirigeants lyonnais ? C’est aujourd’hui toute la question qui se pose dans le dossier Dominik Greif. À la recherche d’un gardien titulaire pour prendre la suite de Lucas Perri, la formation rhodanienne a jeté son dévolu sur le portier slovaque. Un accord a d’ailleurs été trouvé sur la base d’un contrat de cinq ans entre l’OL et Greif. Seulement, tout n’est pas aussi simple, en raison de l’intransigeance de Majorque. Malgré la perspective de voir l’international slovaque partir libre en juin 2026, Pablo Ortells, le directeur sportif du club espagnol, se montre inflexible. Il veut que l’OL pose une offre de cinq millions d’euros fixes avec des bonus qui pourraient faire monter la note à six millions.

Un dénouement en fin de semaine ?

Pour le moment, aucun accord ne tient entre les deux clubs et la troisième offre n’aurait pas convaincu la direction majorquine, comme l’avance Ultima Hora. L’OL a soumis quatre millions d’euros fixes et un million de bonus facilement atteignable. Pas encore suffisant donc pour le RCD Majorque même si les positions se rapprochent petit à petit. L’envie de Dominik Greif de venir dans la capitale des Gaules devrait faire en sorte que ce dossier trouve une issue favorable d’ici à la fin de la semaine. C’est en tout cas ce qui se murmure aux Baléares.