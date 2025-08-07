Actualités
Dominik Greif, gardien de Majorque
Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Mercato : une troisième offre de l’OL pour Greif

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • A la recherche d’un gardien titulaire, l’OL a ciblé Dominik Greif pour prendre la suite de Lucas Perri. Le club lyonnais aurait revu son offre à la hausse pour se rapprocher des prétentions de Majorque.

    Rémy Descamps sera-t-il le gardien titulaire de l’OL le samedi 16 août à Lens ? Cela en prendrait bien le chemin, tant le club lyonnais a dû mal à trouver le successeur de Lucas Perri. Deux semaines après le départ du Brésilien, aucun gardien n’est venu le remplacer. Pourtant, une cible a clairement été identifiée et évolue du côté de l’Espagne et plus précisément de Majorque. A son avantage la saison passée, Dominik Greif a convaincu la direction rhodanienne avec qui il est déjà tombé d’accord sur un contrat de cinq ans. Seulement, les affaires ne sont pas aussi faciles puisque Majorque fait durer le suspense pour son portier, en fin de contrat dans un an. Avec l’intérêt de Lille, le club espagnol fait jouer la montrer pour obtenir ce qu’il souhaite. A savoir, une indemnité de transfert de l’ordre de six millions d’euros dont cinq fixes.

    Des positions qui se rapprochent

    Ces derniers jours, l’OL en était loin puisque l’offre d’un peu plus de trois millions d’euros n’avait pas séduit la direction majorquine. Selon les informations de Diario Mallorca, les Lyonnais auraient revu leur position à la hausse ces dernières heures. Une nouvelle offre qui s'élèverait à 4 millions d'euros, avec des bonus pouvant porter le total à 5 millions d’euros. Suffisant pour enfin convaincre le RCD Majorque de lâcher Dominik Greif, contraint de sécher l’entraînement mercredi suite à un problème à la jambe ?

    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 7 Août 25 à 10 h 37

      Bon pour ce prix là pourquoi pas, on se ruine pas non plus, et il peut nous apporter peut-être quelques "certitudes" en plus.

      Par contre c'est dommage du temps de prépa pour quelques centaines de milliers d'euros, surtout quand on vient de recruter pour presque 20M cette semaine.

      Signaler

