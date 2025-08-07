Mercato : Savarino (Botafogo) confirme qu’il aurait pu rejoindre l’OL

Au coeur d’un énième imbroglio entre Botafogo et l’OL, Savarino a confirmé qu’il aurait pu rejoindre la France cet été. Néanmoins, l’attaquant a fait un choix familial en restant au Brésil.

Dans la bataille qui semble se créer entre Botafogo et l’OL, il a été le dernier dossier au coeur de ces incompréhensions liées à Eagle Football et surtout John Textor. Ces derniers jours, le nom de Savarino a pointé le bout de son nez. Non pas que l'attaque intéresse la formation lyonnaise pour renforcer son secteur offensif, mais tout simplement parce que l'OL l'aurait acheté en mars dernier contre la somme de 7,5 millions d’euros. Un transfert fantôme puisque les deux clubs n'avaient pas communiqué jusqu’à maintenant et qui s’inscrit dans la lignée de l’achat de droits économiques des joueurs de Botafogo par l’OL. Qui dit vrai ? Qui dit faux ? Dans les prochaines heures, le club carioca devrait enfin publier ses bilans, attendus depuis quelques mois déjà.

"Il fallait prendre une décision mi-juillet"

Néanmoins, le principal intéressé est sorti du silence après le match de Botafogo en Coupe du Brésil. Interrogé sur cette fameuse vente en France, Savarino a confirmé qu’il aurait pu rejoindre la capitale des Gaules ces dernières semaines, si l’envie lui en avait pris. "Depuis le début de l'année, j'avais reçu une proposition pour partir, mais j'ai décidé de rester à Botafogo. Puis, en mars, Botafogo m'a proposé de renouveler mon contrat et, lors de cette présentation, j'ai eu l'opportunité d'aller à Lyon, mais la décision devait être prise au milieu de l’année, a confessé l’attaquant en sortie de match. Donc, depuis le mois dernier, le 15 juillet, je devais prendre la décision d'aller à Lyon et j'ai décidé de rester à Botafogo. C'était une décision prise avec ma famille, et maintenant je suis ici à Botafogo, je suis heureux."

Reste désormais à savoir si l’OL a bien récupéré les droits économiques du joueur ou si John Textor s’est encore fendu d’un tour de passe-passe dont il a le secret désormais.