Mercato : Savarino (Botafogo) confirme qu’il aurait pu rejoindre l’OL

Au coeur d’un énième imbroglio entre Botafogo et l’OL, Savarino a confirmé qu’il aurait pu rejoindre la France cet été. Néanmoins, l’attaquant a fait un choix familial en restant au Brésil.
Dans la bataille qui semble se créer entre Botafogo et l’OL, il a été le dernier dossier au coeur de ces incompréhensions liées à Eagle Football et surtout John Textor. Ces derniers jours, le nom de Savarino a pointé le bout de son nez. Non pas que l'attaque intéresse la formation lyonnaise pour renforcer son secteur offensif, mais tout simplement parce que l'OL l'aurait acheté en mars dernier contre la somme de 7,5 millions d’euros. Un transfert fantôme puisque les deux clubs n'avaient pas communiqué jusqu’à maintenant et qui s’inscrit dans la lignée de l’achat de droits économiques des joueurs de Botafogo par l’OL. Qui dit vrai ? Qui dit faux ? Dans les prochaines heures, le club carioca devrait enfin publier ses bilans, attendus depuis quelques mois déjà.
"Il fallait prendre une décision mi-juillet"
Néanmoins, le principal intéressé est sorti du silence après le match de Botafogo en Coupe du Brésil. Interrogé sur cette fameuse vente en France, Savarino a confirmé qu’il aurait pu rejoindre la capitale des Gaules ces dernières semaines, si l’envie lui en avait pris. "Depuis le début de l'année, j'avais reçu une proposition pour partir, mais j'ai décidé de rester à Botafogo. Puis, en mars, Botafogo m'a proposé de renouveler mon contrat et, lors de cette présentation, j'ai eu l'opportunité d'aller à Lyon, mais la décision devait être prise au milieu de l’année, a confessé l’attaquant en sortie de match. Donc, depuis le mois dernier, le 15 juillet, je devais prendre la décision d'aller à Lyon et j'ai décidé de rester à Botafogo. C'était une décision prise avec ma famille, et maintenant je suis ici à Botafogo, je suis heureux."
Reste désormais à savoir si l’OL a bien récupéré les droits économiques du joueur ou si John Textor s’est encore fendu d’un tour de passe-passe dont il a le secret désormais.
Je pense que Botafogo va réclamer 23 millions pour préjudice moral de cette non vente qu’ils avaient déjà enregistré dans leur bilan et la prise en charge du salaire du joueur jusqu’à la fin de son contrat.
Ce qui me semble la moindre des choses.
23 ? Au moins 30 oui !
Tout le mic-mac va se retourner contre l'escroc. La plainte au tribunal est lancée, c'est juste une histoire de temps, et à mon avis on en est plus très loin.
Je le pense aussi, mais sans en être sûr.
Quand tu vois comme Textor a facilement écarté Aulas qui aurait pu le gêner dans ses magouilles, il faut surtout ne pas sous-estimer son pouvoir de nuisance.
Je pense que l'OL va gagner à la fin, mais dans quel état et au prix de quels sacrifices ?
https://www.eurosport.fr/football/ligue-1/2025-2026/ligue-1-ol-botafogo-un-grand-flou-pour-une-belle-arnaque_sto23208725/story.shtml
Prenez le temps de lire, ça fait peur, comment peut-on être si tordu ?
J'espère que ceci pourra te rassurer :
"Amis lyonnais, dormez sur vos 2 oreilles, le gars est fini. Seul lui ne le sait pas encore. Dans le monde de la finance, la réputation est un tout non négociable. Le puissant fond Ares va en faire une bouchée. Il vient de faire fuiter à la presse brésilienne des éléments de la gestion Eagle et le rôle accrut de Mallon dans une réponse aux mensonges de Textor et surtout ses malfaçons."
Salut OLVictory,
Qui a écrit ça ?
Salut Toitoi
Un forumeur sur OL café, tomcd, qui a un certain talent de vulgarisation.
Ah oui donc ça vaut ce que ça vaut, ce n'est pas un journaliste ou quelqu'un du milieu.