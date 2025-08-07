Alfonso Díaz, président de Majorque, a confirmé que le club veut trouver la meilleure solution pour Dominik Greif, dans le viseur de l'OL et de Lille.

Le gardien slovaque Dominik Greif est au centre des négociations entre l’Olympique lyonnais et Lille. Il souhaite quitter Majorque cet été. Le club des Baléares ne bloque pas son départ, notamment après avoir recruté Bergström en provenance de Chelsea. Après l'amical du club majorquin mercredi, Alfonso Díaz, président de Majorque, s'est penché sur la situation du portier, absent pour une blessure : "Les différentes options sont à l’étude et nous verrons quelle est la meilleure solution, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Marca. Nous voulons que l’équipe soit au complet le plus rapidement possible."

Les négociations se poursuivent

Dominik Greif a donné son accord pour rejoindre l’Olympique lyonnais, avec qui il s'engagerait sur cinq ans. Cependant, Majorque attend une meilleure offre pour le laisser partir. Le LOSC, ayant formulé une offre supérieure à celle des Gones, anticipe le départ de son gardien Lucas Chevalier qui devrait quitter le club nordiste cet été. Mais selon L’Équipe, Greif refuse Lille et privilégie clairement le club rhodanien. Malgré cela, Majorque réclame environ six millions d’euros, alors que l’OL aurait récemment revu son intérêt à la hausse. Avec deux formations en concurrence, le club espagnol fait donc durer les négociations.