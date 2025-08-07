Alfonso Díaz, président de Majorque, a confirmé que le club veut trouver la meilleure solution pour Dominik Greif, dans le viseur de l'OL et de Lille.
Le gardien slovaque Dominik Greif est au centre des négociations entre l’Olympique lyonnais et Lille. Il souhaite quitter Majorque cet été. Le club des Baléares ne bloque pas son départ, notamment après avoir recruté Bergström en provenance de Chelsea. Après l'amical du club majorquin mercredi, Alfonso Díaz, président de Majorque, s'est penché sur la situation du portier, absent pour une blessure : "Les différentes options sont à l’étude et nous verrons quelle est la meilleure solution, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Marca. Nous voulons que l’équipe soit au complet le plus rapidement possible."
Les négociations se poursuivent
Dominik Greif a donné son accord pour rejoindre l’Olympique lyonnais, avec qui il s'engagerait sur cinq ans. Cependant, Majorque attend une meilleure offre pour le laisser partir. Le LOSC, ayant formulé une offre supérieure à celle des Gones, anticipe le départ de son gardien Lucas Chevalier qui devrait quitter le club nordiste cet été. Mais selon L’Équipe, Greif refuse Lille et privilégie clairement le club rhodanien. Malgré cela, Majorque réclame environ six millions d’euros, alors que l’OL aurait récemment revu son intérêt à la hausse. Avec deux formations en concurrence, le club espagnol fait donc durer les négociations.
*le meilleur payeur
J'ai entendu dire que les Lillois se sont penchés sur un gardien grec..
Moi j'ai confiance en nos gardiens. Si ils sont lancés c'est un actif qui se fructifie.
Avec ce que la cellule de recrutement a montré jusqu'à présent, on peut subodorer que d'autres pistes, plus discrètes, soit activées.
En fait, il est temps d'utiliser le plan B...ou bien les plans D Descamps, Diarra ou le plans P Patouillet soient en ligne de mire !
On est tombé dans le piège de Mallorca, c'est vraiment dommage.
Mais on ne peut pas faire le recrutement parfait tout le temps, il y a des fois où ça se passe moins bien
Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle, moi c'est vraiment la question que je me pose !
Plus le temps passe, plus ça deviendra compliqué et onéreux pour recruter une valeur sûre.
Et le désir du joueur, on s'en fout ? 👎
Ils pourraient pas nous le faire à un prix deGreiffé ?
Je pense que si Lille s'y intéresse c'est qu'il ne doit pas être mauvais.