Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Dans l'incertitude quant à son avenir sportif, Dominik Greif ne se serait pas entraîné avec son équipe ce mercredi à cause d'une blessure.

Seraient-ce les prémisses d'une situation à la Lucas Perri ? Il est encore trop tôt pour s'avancer. Néanmoins, on sait que Dominik Greif souhaite signer à l'OL et que l'intérêt est réciproque pour les dirigeants lyonnais. Encore faut-il trouver un accord avec sa formation, Majorque, concernant le montant d'un éventuel transfert. Un aspect plus délicat.

Un souci à la jambe à l'origine de son absence ?

Ce mercredi, Cadena Ser révèle que le portier slovaque de 28 ans ne se serait pas entraîné avec ses coéquipiers à cause d'une gêne à la jambe gauche. En cette période de mercato, cette absence interpelle forcément, d'autant plus qu'il a joué voilà une semaine face à Parme (1-1). Ce 6 août, les Majorcains défient UD Poblense. Une opposition qui pourrait donner quelques éléments de réponse dans ce dossier

Cependant, attention à ne pas extrapoler non plus à propos de la situation du gardien international (cinq sélections). Néanmoins, il est courant pour les clubs d'annoncer un petit pépin physique pour un protagoniste sujet à un potentiel départ. Rappelons récemment le cas de Lucas Perri. Paolo Fonseca avait évoqué une blessure pour justifier ses absences à l'entraînement avant qu'il ne signe à Leeds pour 16 millions d'euros. La même conclusion pour Dominik Greif ?