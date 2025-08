OL : Tyler Morton arborera le numéro 23

Arrivé cet été à l’Olympique lyonnais, Tyler Morton connaît désormais son numéro. Le milieu anglais portera le 23 cette saison.

Muni du fameux numéro 10, Pavel Šulc pourrait faire ses débuts avec l'OL samedi face à Getafe. Il pourrait être imité par Tyler Morton, affublé du 23 pour sa première saison entre Rhône et Saône. Quelques heures après son transfert, c'est le premier détail officiel à son sujet ayant fuité. Le joueur anglais de 22 ans, prend un nouveau départ après de nombreuses années à Liverpool, principalement dans les équipes de jeunes.

Quant à son numéro, le 23, il ne sera pas resté longtemps sans propriétaire. En 2024, c’est Lucas Perri, le gardien brésilien, qui l’a récupéré après son arrivée au mercato d’hiver. Un an après, ce fut au tour de Thiago Almada de l'arborer. Mais son passage à Lyon a été très court. Après seulement six mois sous cette tunique, il a rejoint l’Atlético de Madrid en juillet. On se souvient que Thiago Mendes en était pareillement floqué à son époque.

Son numéro en sélection

S'il ne portait pas le 23 chez les Reds, Tyler Morton semble l'apprécier particulièrement. C'est avec lui qu'il a participé à l'Euro Espoirs cet été. Une compétition qu’il a remportée. Avant cela, il avait réalisé une bonne saison en Championship avec Hull City en 2023-2024. Son temps de jeu était moindre lors du précédent exercice, mais le milieu de terrain compte bien démontrer qu'il peut grandir hors du cocon d'Anfield.