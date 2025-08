OL : Morton et Šulc postulent pour Getafe

Pavel Sulc après le match entre le FC Viktoria Plzen et la Lazio Rome (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP)

Fraîchement arrivés entre Rhône et Saône, Pavel Šulc et Tyler Morton joueront ce samedi contre Getafe

Se dire apte à jouer est une chose. Disputer le match en est une autre. Le choix revient à Paolo Fonseca seul. Mais une chose est sûre, les deux ont hâte de chausser les crampons pour disputer leur première rencontre sous les couleurs de l'OL. Et s'ils ne seront peut-être pas tous les deux titulaires, Tyler Morton et Pavel Šulc feront bien leurs premiers pas à Pierre-Rajon samedi contre Getafe (19 heures). Le second a vécu sa première séance mardi, tandis que le premier était présent à l'entraînement ce mercredi.

Les deux nouvelles recrues lyonnaises avaient déjà disputé quelques affiches avant de rejoindre Décines. Mais entre Pavel Šulc et Tyler Morton, la fréquence de jeu s'est avérée plus disparate. Le premier était titulaire indiscutable avec le Viktoria Plzen et l'un des meilleurs joueurs du championnat tchèque. Le deuxième n'a eu que quelques minutes dans les jambes avec les "grands".

Šulc a déjà joué des rencontres officielles

En Tchéquie, le milieu offensif a eu à peine le temps de se reposer. Le championnat ayant repris le 18 juillet dernier. Il a participé aux quatre premiers matchs dont deux dans le cadre des qualifications pour la Ligue des champions face au Servette FC (22/07 ; 30/07). Quatre rencontres, déjà prolifiques pour lui : un but inscrit et trois passes décisives délivrées.

De l'autre côté de la Manche, le néo-numéro 23 de l'OL avait eu l'occasion de disputer trente minutes lors de la confrontation amicale de gala face au Milan AC (défaite 4-2). Un transfert devant lui permettre de lancer véritablement sa carrière dans une équipe de première division. Mais avant de découvrir Lens la semaine prochaine, rendez-vous à Bourgoin-Jallieu samedi, aux côtés de son nouveau coéquipier.