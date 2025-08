OL : reprise de l'entraînement avec la première de Šulc

Les joueurs de l’OL retrouvent l’entraînement ce mardi après deux jours de repos. Tagliafico est attendu sur le terrain. Fofana reste incertain, tandis que deux renforts doivent bientôt rejoindre le groupe.

Après deux jours de repos, les Lyonnais vont reprendre l’entraînement ce mardi matin au GOLTC. Le groupe de Paulo Fonseca entame la dernière ligne droite de sa préparation. Après des séances en individuel vendredi et lundi, Nicolas Tagliafico va retrouver anciens et nouveaux coéquipiers. Le défenseur argentin de 32 ans, tout juste prolongé jusqu’en 2027, va tenter de rassurer sur son état physique à une grosse dizaine de jours de la reprise de la Ligue 1. L'incertitude demeure pour Malick Fofana, touché à la tête la semaine dernière et qui doit suivre un protocole commotion de dix jours.

Getafe en ligne de mire

Néanmoins, l'attraction de la matinée reste la première de Pavel Šulc sous ses nouvelles couleurs. Officiellement un joueur de l'OL depuis lundi soir, le Tchèque va vivre sa première séance collective. Le milieu anglais Tyler Morton devrait bientôt le rejoindre comme petit nouveau du groupe. Le joueur de Liverpool a débarqué à Lyon ces dernières heures et signera dans la journée. En attendant, l’OL prépare son dernier match amical de l'été. Il se jouera ce samedi (19h) face au club espagnol de Getafe, à Bourgoin-Jallieu. Une dernière répétition avant le déplacement à Lens le 16 août prochain, pour la première journée de championnat.