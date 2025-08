Mercato : Pavel Šulc s’engage avec l’OL jusqu'en 2029

Le milieu offensif tchèque Pavel Šulc rejoint l’OL jusqu'en juin 2029. Le club lyonnais vient d’annoncer l’arrivée du joueur en provenance du Viktoria Plzen.

C’est désormais officiel : Pavel Šulc est un joueur de l’Olympique lyonnais. L’OL vient d'annoncer ce lundi soir la signature du milieu offensif tchèque, âgé de 24 ans. Il arrive en provenance du Viktoria Plzen, club avec lequel il a réalisé une saison pleine en 2024-2025. Šulc a disputé 54 matchs toutes compétitions confondues et a inscrit un total de 20 buts et délivré 15 passes décisives. Il est aussi international tchèque, avec plusieurs apparitions en équipe nationale (14 sélections, 4 buts).

Son profil technique et sa qualité de percussion ont séduit les dirigeants lyonnais. Il peut évoluer en numéro 10, mais aussi un cran plus haut. Le joueur a signé un contrat de quatre saisons, soit jusqu’en juin 2029, pour un transfert de plus de 7,5 millions d’euros. L'OL versera 2,5 millions d'euros supplémentaires en bonus tandis que Plzen garde un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value.

Un renfort offensif qui en appelle d'autres

Avec cette arrivée, l’Olympique lyonnais espère gagner en créativité en phase offensif, après les départs de Rayan Cherki et Thiago Almada. Le club cherche à améliorer ses performances pour rester un candidat sérieux aux places européennes. Pavel Šulc devra rapidement s’adapter au style de jeu lyonnais et apporter son dynamisme. Le club rhodanien ne devrait pas s'arrêter là pour se renforcer offensivement, Paulo Fonseca espérant deux recrues supplémentaires.