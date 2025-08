Tyler Morton avec Liverpool (Photo by Eurasia Sport Images / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Après avoir passé une partie de sa visite médicale en Angleterre, Tyler Morton a débarqué à Lyon lundi soir. Le jeune milieu anglais doit s’engager dans les prochaines heures pour cinq ans avec l’OL.

Le mercato commence gentiment à s’accélérer à l’OL. Malgré les restrictions liées au passage devant la DNCG et au maintien en Ligue 1, le club lyonnais est loin de rester les bras croisés. Il y a une vraie refonde de l’effectif de Paulo Fonseca avec le départ de plusieurs cadres (Lacazette, Cherki, Perri, Thiago Almada) et l’arrivée d’une certaine jeunesse. Si les dirigeants ont d’abord cherché à dégraisser, ils s’activent désormais pour que leur coach dispose d’une base plus que solide avant la reprise de la Ligue 1. Vendredi, Nicolas Tagliafico a rempilé pour deux saisons supplémentaires, tandis que ce lundi, Pavel Sulc a rejoint les rangs lyonnais. Le Tchèque devrait rapidement voir l’étiquette de dernière recrue estivale se diriger vers Tyler Morton.

Plus chère recrue de l'été ?

Si pas de mauvaise surprise, l’Anglais devrait être la cinquième arrivée de l’été à l’OL. La signature du contrat ne devrait plus tarder et pourrait bien intervenir ce mardi. Tout porte à croire que oui, puisque le jeune milieu a débarqué entre Rhône et Saône lundi en fin d’après-midi. Selon plusieurs médias britanniques, Morton aurait déjà passé la première partie de sa visite médicale du côté de Liverpool. Le reste se faisant à Lyon. Ensuite, Tyler Morton signera un contrat de cinq ans avec l’OL, qui devrait dépenser jusqu’à 17 millions d’euros avec les bonus.